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Было нечем дышать. В Омске произошли выбросы во время режима «черного неба»

Было нечем дышать. В Омске произошли выбросы во время режима «черного неба»

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на запахи газа, химии и канализации

Сегодня ночью в городе ввели режим НМУ первой степени опасности. Город накрыли выбросы.

Сегодня ночью, 11 июля, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Режим продлится до 11:00.

Во время НМУ вредные вещества плохо рассеиваются, поэтому омичи могут чувствовать выбросы.  В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане рассказали, что сегодня ночью город накрыли неприятные запахи.

Омичи чувствовали сильную вонь, которая ощущалась на улицах 15-й Рабочей, Нефтезаводской, проспекте Мира, Пригородной, Товстухо, Магистральной, Кирова, в Дружино и у «Ермака». В основном жители жаловались на запах газа, химии, канализации, ацетона, краски и фенола.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Выбросы
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