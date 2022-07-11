Было нечем дышать. В Омске произошли выбросы во время режима «черного неба»

Омичи чувствовали сильную вонь, которая ощущалась на улицах 15-й Рабочей, Нефтезаводской, проспекте Мира, Пригородной, Товстухо, Магистральной, Кирова, в Дружино и у «Ермака». В основном жители жаловались на запах газа, химии, канализации, ацетона, краски и фенола.