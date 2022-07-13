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В Омске к Дню города появятся китайские львы Ши-Цзы

В Омске к Дню города появятся китайские львы Ши-Цзы

Вчера, 21:00
Фото: министерство культуры Омской области

В Омске к Дню города изготовят скульптуры китайских львов Ши-Цзы

Их изготовят по примеру скульптур у здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и установят на крыльце здания по улице Музейной.

Скульптуры львов, как в Санкт-Петербурге, появятся у омского музея просвещения, напротив «Эрмитажа-Сибирь».

Созданием копий скульптурных изображений занимается художник Михаил Минин. По его словам, работа по изготовлению львов заканчивается. Сначала скульптор изготовил фигуры льва и львицы из пластилина — на это ушло более 300 кг материала. Он проработал все мелкие детали. Далее части львов были вылиты из искусственного мрамора и соединены между собой. Сейчас Михаил Минин зачищает швы и готовит львов под финишную покраску гелькоутом.

«По такой технологии выполнены многие скульптуры в Санкт-Петербурге, например, на здании Прихода Святой Екатерины или Адмиралтейства. Работы завершатся на этой неделе», — рассказал художник.
Фото: министерство культуры Омской области

Копии китайских львов появятся в Омске не случайно. Проект реализуется в рамках празднования 145-летия Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, который был учрежден 1877 г.

При отделе был создан музей — первый в Омском Прииртышье. Для него в конце XIX века было построено собственное здание. А в 1896 г. у входа в музей были поставлены скульптурные изображения львов «Ши-Цзы». Их передал в дар консул российского консулата в Чугучаке (провинция Синьцзян в Китае) Надворный советник Борнеман в 1895 году. Сейчас оригинальные скульптуры находятся в фондах Омского историко-краеведческого музея.

В этом году было решено сделать копии китайских львов и вернуть их на историческое место — на крыльцо здания по адресу Музейная 3.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#День города
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