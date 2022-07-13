В Омске к Дню города появятся китайские львы Ши-Цзы

При отделе был создан музей — первый в Омском Прииртышье. Для него в конце XIX века было построено собственное здание. А в 1896 г. у входа в музей были поставлены скульптурные изображения львов «Ши-Цзы». Их передал в дар консул российского консулата в Чугучаке (провинция Синьцзян в Китае) Надворный советник Борнеман в 1895 году. Сейчас оригинальные скульптуры находятся в фондах Омского историко-краеведческого музея.