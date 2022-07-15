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«Не хуже, чем в НХЛ»: Рябыкин и Ткачев оценили раздевалку на новой арене в Омске

«Не хуже, чем в НХЛ»: Рябыкин и Ткачев оценили раздевалку на новой арене в Омске

Вчера, 16:42
Фото: ХК "Авангард"
Главный тренер команды рассказал, что строители и проектировщики советовались с ними на протяжении двух лет.

Сегодня, 15 июля, в хоккейной Академии «Авангард» прошла первая открытая тренировка, а по ее завершении главный тренер Дмитрий Рябыкин и нападающий Владимир Ткачев пообщались с журналистами. В том числе их попросили оценить, насколько удобной будет раздевалка в строящейся для омской команды спортивной арене.

«С виду, конечно, построено на уровне НХЛ. Внутри еще не был пока», — объяснил Владимир Ткачев.
«Очень много с нами консультировались, спрашивали, где нам было бы удобно разместить то или иное помещение. Два года мы посвятили советам. На данным момент по картинкам все выглядит хорошо, но пока не могу сказать, как это будет на самом деле», — рассказал Дмитрий Рябыкин.

 

#Анна Микула#ХК Авангард#Омск#Омская область#Дмитрий Рябыкин
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