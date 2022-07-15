«Не хуже, чем в НХЛ»: Рябыкин и Ткачев оценили раздевалку на новой арене в Омске

Сегодня, 15 июля, в хоккейной Академии «Авангард» прошла первая открытая тренировка, а по ее завершении главный тренер Дмитрий Рябыкин и нападающий Владимир Ткачев пообщались с журналистами. В том числе их попросили оценить, насколько удобной будет раздевалка в строящейся для омской команды спортивной арене.
«С виду, конечно, построено на уровне НХЛ. Внутри еще не был пока», — объяснил Владимир Ткачев.
«Очень много с нами консультировались, спрашивали, где нам было бы удобно разместить то или иное помещение. Два года мы посвятили советам. На данным момент по картинкам все выглядит хорошо, но пока не могу сказать, как это будет на самом деле», — рассказал Дмитрий Рябыкин.