«Не хуже, чем в НХЛ»: Рябыкин и Ткачев оценили раздевалку на новой арене в Омске

Сегодня, 15 июля, в хоккейной Академии «Авангард» прошла первая открытая тренировка, а по ее завершении главный тренер Дмитрий Рябыкин и нападающий Владимир Ткачев пообщались с журналистами. В том числе их попросили оценить, насколько удобной будет раздевалка в строящейся для омской команды спортивной арене.