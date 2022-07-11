Водитель катера в Омске незаконно возил пассажиров на тюбинге по Иртышу

Также очевидцы рассказали, что в тот день водителю катера не раз делали замечания по поводу скорости. Пассажиров заносило, несколько тюбингов едва не перевернулись. Однако эти замечания никак не повлияли на манеру управления катером, и в итоге случилась трагедия.