Водитель катера в Омске незаконно возил пассажиров на тюбинге по Иртышу

В социальных сетях очевидцы трагедии на Иртыше стали делиться подробностями инцидента. В паблике «ЧП Омск» омичи рассказали, что водитель гидроцикла не был зарегистрирован в качестве предпринимателя и незаконно брал деньги с желающих покататься на тюбинге — 350 рублей с человека. Эту информацию Городу55 подтвердил источник в силовых структурах.
Также очевидцы рассказали, что в тот день водителю катера не раз делали замечания по поводу скорости. Пассажиров заносило, несколько тюбингов едва не перевернулись. Однако эти замечания никак не повлияли на манеру управления катером, и в итоге случилась трагедия.
По словам местных жителей, после столкновения тюбинга с гидроскутером спасатели не сразу отреагировали на случившееся: якобы авария случилась за границами пляжа.
«Гидроциклист ударил в матрас, откуда парень и вылетел. После столкновения подошел к спасателю, рассказал о происшествии, он говорит: „Это за границей пляжа“. Это примерно в 100 м», — возмущенно делятся очевидцы впечатлениями о работе спасателей на Центральном пляже.
При этом некоторые омичи утверждают, что именно работники пляжа помогали вытаскивать пострадавшего из воды. Скорая помощь прибыла на место через 4 минуты после случившегося, вторая машина прибыла еще через 7 минут.
Водитель катера, по словам омичей, никак не помогал пострадавшим. Неизвестный водитель гидроцикла, который врезался в тюбинг, ретировался, его разыскивают силовики. Омичи сообщают, что в момент аварии в Иртыше было несколько гидроциклистов.
«Их было несколько, и вели себя они неадекватно. Возможно, даже нетрезвые были, эти гонщики», — делятся омичи в комментариях в паблике.
По факту смертельной аварии на Иртыше возбуждено уголовное дело. Погибшим оказался 22-летний курсант Омского автобронетанкового института.