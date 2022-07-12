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Пришлось закрывать окна. Ночью Омск накрыл отвратительный запах

Пришлось закрывать окна. Ночью Омск накрыл отвратительный запах

Вчера, 07:30
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на ночные выбросы сероводорода

В соцсетях появились жалобы на сильный запах сероводорода.

Вчера вечером, 11 июля, в паблике «Проект «Дыши» Омск» появились жалобы на неприятный запах, который накрыл город. По словам горожан, они отчетливо чувствовали выбросы сероводорода. Жалобы начали поступать в районе 22:00. В основном вонь ощущалась на улицах Орловской, Братской и Космическом проспекте.

Как рассказала Городу55 читательница, около 1:30 она проснулась ночью от сильнейшей вони. Жалоба была все та же – сероводород. Выбросы остро чувствовались на улице 10 лет Октября и в районе с улицы Богдана Хмельницкого. Омичка пожаловалась, что пришлось в спешке закрывать все окна.

Жалобы на выбросы наблюдали в городе и днем ранее. В региональном минприроды сообщили, 11 июня на улице Заслонова зафиксировали превышения по сероводороду в 1.95 раз. Причиной запаха могло быть тление чеков пометохранилища.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Выбросы
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