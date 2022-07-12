Пришлось закрывать окна. Ночью Омск накрыл отвратительный запах

Как рассказала Городу55 читательница, около 1:30 она проснулась ночью от сильнейшей вони. Жалоба была все та же – сероводород. Выбросы остро чувствовались на улице 10 лет Октября и в районе с улицы Богдана Хмельницкого. Омичка пожаловалась, что пришлось в спешке закрывать все окна.