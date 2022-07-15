Новый наставник омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, что изменит в системе Хартли

«Я не думаю, что надо что-то менять в системе Хартли, если она приносит результат. Мы будем придерживаться ее с некоторыми корректировками, которые вижу я. Будем больше развязывать руки нападающим. Но зону обороны и среднюю зону будем спрашивать со всех», — сказал Дмитрий Рябыкин.