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Новый наставник омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, что изменит в системе Хартли

Новый наставник омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, что изменит в системе Хартли

Вчера, 16:12
Фото: ХК "Авангард"
Он дал первую пресс-конференцию на посту главного тренера команды.

В пятницу, 15 июля, прошла первая пресс-конференция Дмитрий Рябыкина на посту главного тренера «Авангарда». «Ястребы» ему точно не чужие — в свое время Дмитрий Анатольевич выступал за омскую команду в качестве защитника. Становился вместе с ней чемпионом и был ее капитаном. До назначения на пост работал заместителем главного тренера Боба Хартли.

Рябыкин рассказал, что часто созванивается с бывшим руководителем, который живо интересуется жизнью «Авангарда» и дает много ценных советов. Новый главный тренер рассказал, что их взгляды на тактику и стратегию во многом сходятся, но кое-что он точно скорректирует.

«Я не думаю, что надо что-то менять в системе Хартли, если она приносит результат. Мы будем придерживаться ее с некоторыми корректировками, которые вижу я. Будем больше развязывать руки нападающим. Но зону обороны и среднюю зону будем спрашивать со всех», — сказал Дмитрий Рябыкин.

Видимо, это обозначает, что защитникам разрешат больше атаковать и даже забивать. Но при этом им не стоит увлекаться, забывать о своих прямых обязанностях и пропускать противников к своим воротам.

#Анна Микула#ХК Авангард#Омск#Омская область
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