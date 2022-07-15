Новый наставник омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, что изменит в системе Хартли

В пятницу, 15 июля, прошла первая пресс-конференция Дмитрий Рябыкина на посту главного тренера «Авангарда». «Ястребы» ему точно не чужие — в свое время Дмитрий Анатольевич выступал за омскую команду в качестве защитника. Становился вместе с ней чемпионом и был ее капитаном. До назначения на пост работал заместителем главного тренера Боба Хартли.
Рябыкин рассказал, что часто созванивается с бывшим руководителем, который живо интересуется жизнью «Авангарда» и дает много ценных советов. Новый главный тренер рассказал, что их взгляды на тактику и стратегию во многом сходятся, но кое-что он точно скорректирует.
«Я не думаю, что надо что-то менять в системе Хартли, если она приносит результат. Мы будем придерживаться ее с некоторыми корректировками, которые вижу я. Будем больше развязывать руки нападающим. Но зону обороны и среднюю зону будем спрашивать со всех», — сказал Дмитрий Рябыкин.
Видимо, это обозначает, что защитникам разрешат больше атаковать и даже забивать. Но при этом им не стоит увлекаться, забывать о своих прямых обязанностях и пропускать противников к своим воротам.