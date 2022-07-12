Резкие головные боли и нарушения координации. Омичей опять травили опасной химией

11 июля в воздухе Ленинского округа в 1,5 раза было превышено допустимое содержание этилбензола. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.
Напомним, что в ту ночь был введен режим НМУ первой степени опасности. В это время вредные вещества плохо рассеиваются, поэтому неприятное амбре химических веществ чувствуется ярче. В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане рассказали, что в ночь на 11 июля город накрыли горькие ароматы.
Этилбензол вызывает чувство сильной усталости, сонливости и острые головные боли. Может появиться зуд на слизистых и першение в горле. Вещество пагубно влияет на работу мышц и приводит к нарушениям координации.
Напомним, в этот же день минприроды сообщало о почти двухкратном превышении допустимой концентрации сероводорода — на удушливый запах жаловались жители Ленинского и Октябрьского округов. Запах связали с тлеющим третий месяц пометохранилищем на Сибирской птицефабрике.