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Резкие головные боли и нарушения координации. Омичей опять травили опасной химией

Резкие головные боли и нарушения координации. Омичей опять травили опасной химией

Вчера, 19:41
Фото: 1MI

В Ленинском округе в 1,5 раза превышено допустимое содержание этилбензола

Речь о выбросах 11 июля.

11 июля в воздухе Ленинского округа в 1,5 раза было превышено допустимое содержание этилбензола. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Напомним, что в ту ночь был введен режим НМУ первой степени опасности. В это время вредные вещества плохо рассеиваются, поэтому неприятное амбре химических веществ чувствуется ярче.  В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане рассказали, что в ночь на 11 июля город накрыли горькие ароматы.

Этилбензол вызывает чувство сильной усталости, сонливости и острые головные боли. Может появиться зуд на слизистых и першение в горле. Вещество пагубно влияет на работу мышц и приводит к нарушениям координации.

Напомним, в этот же день минприроды сообщало о почти двухкратном превышении допустимой концентрации сероводорода — на удушливый запах жаловались жители Ленинского и Октябрьского округов. Запах связали с тлеющим третий месяц пометохранилищем на Сибирской птицефабрике.

#Новости#Омск#Выбросы#Превышение ПДК#Любовь Фёдорова
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