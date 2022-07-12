Резкие головные боли и нарушения координации. Омичей опять травили опасной химией

Напомним, что в ту ночь был введен режим НМУ первой степени опасности. В это время вредные вещества плохо рассеиваются, поэтому неприятное амбре химических веществ чувствуется ярче. В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане рассказали, что в ночь на 11 июля город накрыли горькие ароматы.