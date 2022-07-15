«Дает очень много советов»: Наставник омского «Авангарда» Рябыкин рассказал о Хартли

Дмитрий Рябыкин дал первое интервью на посту главного тренера «Авангарда». Напомним, предыдущий наставник омской команды Боб Хартли очень тепло отзывался о своем заместителе и прочил его на свое место. Так и произошло после того, как канадский специалист был вынужден вернуться домой. Несмотря на это, он активно интересуется жизнью своей бывшей команды.