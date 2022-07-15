Город55
ГлавноеВсе новости
«Дает очень много советов»: Наставник омского «Авангарда» Рябыкин рассказал о Хартли

«Дает очень много советов»: Наставник омского «Авангарда» Рябыкин рассказал о Хартли

Вчера, 15:46
Фото: ХК "Авангард"

Наставник омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, чем сейчас занимается Боб Хартли

Новый главный тренер очень часто созванивается с бывшим руководителем.

Дмитрий Рябыкин дал первое интервью на посту главного тренера «Авангарда». Напомним, предыдущий наставник омской команды Боб Хартли очень тепло отзывался о своем заместителе и прочил его на свое место. Так и произошло после того, как канадский специалист был вынужден вернуться домой. Несмотря на это, он активно интересуется жизнью своей бывшей команды.

«Мы с Бобом очень часто на связи, вчера с ним разговаривали. У него сейчас идет детский тренировочный лагерь. Очень много советов, времени просто нет, чтобы обо всем сейчас говорить», — объяснил Дмитрий Рябыкин.

Также он рассказал, что поддерживает дружеские отношения с бывшим партнером по команде Игорем Никитиным. Когда-то оба этих защитника играли в «Авангарде» в одном звене.

«Мы достаточно часто общаемся. Но последний раз разговаривали давно, около месяца назад. Отпуск был, не хотелось его тревожить. Сейчас будем почаще общаться, думаю», — сказал Рябыкин.
#Анна Микула#Омск#Омская область#Дмитрий Рябыкин
Подпишитесь
Омского экс-депутата регионального Заксобрания Калинина осудили на 16 лет колонии
Вчера, 23:14
Актуализацию плана по проекту «Чистый воздух» в Омске передвинули еще на 3 месяца
Вчера, 12:28
Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»
Певица Анет Сай выступит на открытии молодежного форума «РИТМ».
Сегодня, 09:54
Меrcedes экс-губернатора Омской области Полежаева продали за миллион рублей
Кроме Полежаева на автомобиле ездили еще два губернатора.
Вчера, 20:28
Президент Путин назначил сразу двух федеральных судей в Омске
Новых судей президент утвердил своим указом на шесть лет.
Сегодня, 10:25
Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»
Певица Анет Сай выступит на открытии молодежного форума «РИТМ».
Сегодня, 09:54