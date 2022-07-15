«Дает очень много советов»: Наставник омского «Авангарда» Рябыкин рассказал о Хартли

Дмитрий Рябыкин дал первое интервью на посту главного тренера «Авангарда». Напомним, предыдущий наставник омской команды Боб Хартли очень тепло отзывался о своем заместителе и прочил его на свое место. Так и произошло после того, как канадский специалист был вынужден вернуться домой. Несмотря на это, он активно интересуется жизнью своей бывшей команды.
«Мы с Бобом очень часто на связи, вчера с ним разговаривали. У него сейчас идет детский тренировочный лагерь. Очень много советов, времени просто нет, чтобы обо всем сейчас говорить», — объяснил Дмитрий Рябыкин.
Также он рассказал, что поддерживает дружеские отношения с бывшим партнером по команде Игорем Никитиным. Когда-то оба этих защитника играли в «Авангарде» в одном звене.
«Мы достаточно часто общаемся. Но последний раз разговаривали давно, около месяца назад. Отпуск был, не хотелось его тревожить. Сейчас будем почаще общаться, думаю», — сказал Рябыкин.