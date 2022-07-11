Выяснилось, какая группа даст концерт на День города в Омске

Напомним, в прошлом году День города перенесли на сентябрь, и в итоге он совпал с выборами. Выступали Artik & Asti и Владимир Пресняков. В 2020 году из-за коронавируса День города прошел в онлайн-формате, артистов на праздник не привозили.