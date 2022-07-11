Выяснилось, какая группа даст концерт на День города в Омске

Сегодня, 11 июля, в эфире радио «Монте-Карло» директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский рассказал, кто выступит перед омичами в День города. По его словам, бесплатный концерт пройдет 6 августа на Соборной площади. Зрителей ждет выступление группы «Дискотека Авария».
«Будет такой формат - праздника, дискотеки, танцев. Эта группа, я уверен, нравится всем возрастным категориям, ее любят, ценят. Наверное, ни один праздник не обходится без песен этой группы», - рассказал Константин Подбельский.
Отметим, что сам марафон пройдет в городе 6 августа. Он начнется в 8:30 на Соборной площади.
Напомним, в прошлом году День города перенесли на сентябрь, и в итоге он совпал с выборами. Выступали Artik & Asti и Владимир Пресняков. В 2020 году из-за коронавируса День города прошел в онлайн-формате, артистов на праздник не привозили.