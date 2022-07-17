Вертолет, на котором пропал омский биатлонист Малиновский, нашли обгоревшим

На Камчатке с воздуха удалось обнаружить пропавший вертолет Robinson. Поиски начались в субботу, 16 июля, когда экипаж перестал выходить на связь. Спасатели увидели — вертолет обгорел, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
О судьбе находившихся на борту пока ничего не известно. На место уже выехали спасатели. Информацию подтвердил и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Напомним, пропавшим вертолетом управлял омский биатлонист, чемпион мира Игорь Малиновский. Он увлекается полетами. Связь с экипажем прервалась через несколько часов после взлета. На Камчатке стояла непогода, что затруднило поиски пропавших.