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Вертолет, на котором пропал омский биатлонист Малиновский, нашли обгоревшим

Вертолет, на котором пропал омский биатлонист Малиновский, нашли обгоревшим

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
На место выехали спасатели.

На Камчатке с воздуха удалось обнаружить пропавший вертолет Robinson. Поиски начались в субботу, 16 июля, когда экипаж перестал выходить на связь. Спасатели увидели — вертолет обгорел, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

О судьбе находившихся на борту пока ничего не известно. На место уже выехали спасатели. Информацию подтвердил и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, пропавшим вертолетом управлял омский биатлонист, чемпион мира Игорь Малиновский. Он увлекается полетами. Связь с экипажем прервалась через несколько часов после взлета. На Камчатке стояла непогода, что затруднило поиски пропавших.

#Происшествия#Новости#Омская область#Камчатский край#Игорь Малиновский#Вертолеты#Поиски
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