«Авангард» приглашает болельщиков на первую тренировку в Омске

После четырехлетнего перерыва, когда «Авангард» был вынужден играть в подмосковной Балашихе, клуб возвращается в Омск.
Первые домашние матчи на новой ледовой арене пройдут в середине сентября. Стадион почти полностью построен, но необходимо время, чтобы согласовать все документы и запустить объект в эксплуатацию.
Однако игроки уже сейчас съезжаются в Омск и первую тренировку проведут дома — в хоккейной Академии. Она начнется 15 июля в 11:00 будет открытой не только для всех желающих поприветствовать команду дома. Для болельщиков вход свободный — через центральный вход Академии.
А по окончании тренировки в конференц-зале Академии для журналистов проведут пресс-конференцию главного тренера команды Дмитрия Рябыкина и нападающего Владимира Ткачева, сообщает пресс-служба ХК «Авангард».