«Авангард» приглашает болельщиков на первую тренировку в Омске

Однако игроки уже сейчас съезжаются в Омск и первую тренировку проведут дома — в хоккейной Академии. Она начнется 15 июля в 11:00 будет открытой не только для всех желающих поприветствовать команду дома. Для болельщиков вход свободный — через центральный вход Академии.