Город55
ГлавноеВсе новости
«Авангард» приглашает болельщиков на первую тренировку в Омске

«Авангард» приглашает болельщиков на первую тренировку в Омске

Вчера, 16:40
Фото: hawk.ru
Команда вернулась домой после долгого перерыва.

После четырехлетнего перерыва, когда «Авангард» был вынужден играть в подмосковной Балашихе, клуб возвращается в Омск.

Первые домашние матчи на новой ледовой арене пройдут в середине сентября. Стадион почти полностью построен, но необходимо время, чтобы согласовать все документы и запустить объект в эксплуатацию.

Однако игроки уже сейчас съезжаются в Омск и первую тренировку проведут дома — в хоккейной Академии. Она начнется 15 июля в 11:00 будет открытой не только для всех желающих поприветствовать команду дома. Для болельщиков вход свободный — через центральный вход Академии.

А по окончании тренировки в конференц-зале Академии для журналистов проведут пресс-конференцию главного тренера команды Дмитрия Рябыкина и нападающего Владимира Ткачева, сообщает пресс-служба ХК «Авангард».

#Анна Микула#ХК Авангард#Омск
Подпишитесь
Цены вверх. Стало известно, что подорожало сильнее всего в Омской области
Омскстат представил данные об изменении цен на товары и услуги в июне 2022 года.
Вчера, 17:20
В Омске опрокинулась скорая вместе с маленькой пациенткой
Вчера, 13:15
«Конкуренция растет»: Ложкин о кандидатах от ЛДПР на выборах в Омский горсовет
Вчера, 14:59
Ярмарке не быть? Омичи возмутились строительством киосков у сквера «Рубиновая мечта»
Вчера, 13:20
«Разбил о мою голову чайник с кипятком»: экс-сотрудник омского вуза о начальнике
Вчера, 15:58
Срочно. В России зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
Пациент находится под наблюдением врачей.
Вчера, 13:40