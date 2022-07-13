Колечко на память колечко… В Омск приедет сразу четыре звезды 90-х

В июле в Омске пройдет очередной концерт. На Соборной площади для омичей будут звучать хиты 90-х в живом исполнении Татьяны Овсиенко, группы «Белый Орел», Кая Метова и Александра Айвазова. Концерт пройдет 27 июля в честь открытия Всероссийских летних сельских спортивных игр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.