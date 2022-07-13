Колечко на память колечко… В Омск приедет сразу четыре звезды 90-х

В июле в Омске пройдет очередной концерт. На Соборной площади для омичей будут звучать хиты 90-х в живом исполнении Татьяны Овсиенко, группы «Белый Орел», Кая Метова и Александра Айвазова. Концерт пройдет 27 июля в честь открытия Всероссийских летних сельских спортивных игр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Соревнования будут проходить с 26 по 31 июля. На старты выйдут 52 команды из разных городов России и Беларуси. Омский регион представят 33 спортсмена. Состязаться им предстоит в соревнованиях дояров, механизаторов и косарей, соревнованиях спортивных семей, полиатлоне, женском волейболе, городошном спорте, мини-лапте, армреслинге и перетягивании каната.
Концерт звезд 90-х пройдет 27 июля на торжественном открытии спортивного праздника в 19:00.