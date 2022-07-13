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Колечко на память колечко… В Омск приедет сразу четыре звезды 90-х

Колечко на память колечко… В Омск приедет сразу четыре звезды 90-х

Вчера, 19:35
Фото: 1MI

На Соборной площади в Омске споют Кай Метов, Татьяна Овсиенко и «Белый орел»

Звезды 90-х выступят на открытии Всероссийских летних сельских спортивных игр.

В июле в Омске пройдет очередной концерт. На Соборной площади для омичей будут звучать хиты 90-х в живом исполнении Татьяны Овсиенко, группы «Белый Орел», Кая Метова и Александра Айвазова. Концерт пройдет 27 июля в честь открытия Всероссийских летних сельских спортивных игр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест. 

Соревнования будут проходить с 26 по 31 июля. На старты выйдут 52 команды из разных городов России и Беларуси. Омский регион представят 33 спортсмена. Состязаться им предстоит в соревнованиях дояров, механизаторов и косарей, соревнованиях спортивных семей, полиатлоне, женском волейболе, городошном спорте, мини-лапте, армреслинге и перетягивании каната.

Концерт звезд 90-х пройдет 27 июля на торжественном открытии спортивного праздника в 19:00. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск#Концерт#Спортивные соревнования#Соборная площадь
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