В Омске завели уголовное дело после наезда гидроцикла на водные сани

Вчера, 10 июля, около 17:00 на Иртыше произошла трагедия. 22-летний молодой человек катался на водных санях, когда на него наехал неизвестный на гидроцикле. После наезда пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. А водитель гидроцикла скрылся с места ДТП.
Следователи провели проверку, по результатам которой завели уголовное дело. Сейчас сотрудники СК опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, провели допрос водителя судна, а также получили видео с моментом трагедии. Вскоре они проведут несколько экспертиз, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.