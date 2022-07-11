В Омске завели уголовное дело после наезда гидроцикла на водные сани

Вчера, 10 июля, около 17:00 на Иртыше произошла трагедия. 22-летний молодой человек катался на водных санях, когда на него наехал неизвестный на гидроцикле. После наезда пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. А водитель гидроцикла скрылся с места ДТП.