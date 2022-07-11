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В Омске завели уголовное дело после наезда гидроцикла на водные сани

В Омске завели уголовное дело после наезда гидроцикла на водные сани

Сегодня, 08:30
Фото: Восточное МСУТ СК России
Накануне в Омске на Иртыше произошла трагедия, во время которой погиб человек.

Вчера, 10 июля, около 17:00 на Иртыше произошла трагедия. 22-летний молодой человек катался на водных санях, когда на него наехал неизвестный на гидроцикле. После наезда пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. А водитель гидроцикла скрылся с места ДТП.

Следователи провели проверку, по результатам которой завели уголовное дело. Сейчас сотрудники СК опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, провели допрос водителя судна, а также получили видео с моментом трагедии. Вскоре они проведут несколько экспертиз, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Восточное МСУТ СК России
#Вероника Жукова
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