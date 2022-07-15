Актуализацию плана по проекту «Чистый воздух» в Омске передвинули еще на 3 месяца

Как стало известно Городу55, срок предоставления актуализированных комплексных планов по снижению выбросов в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух», куда, в том числе входит Омск, продлен до 1 сентября. Это следует из ответа на наш запрос в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Напомним, ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко по поручению Владимира Путина просила актуализировать комплексные планы регионов в срок до 1 июня. Однако сроки передвинули на 3 месяца, причины не уточняются.
При этом сам документ для Омска уже утвержден Абрамченко 19 апреля. Это Городу55 подтвердили в Росприроднадзоре РФ, которое также работает над реализацией проекта.
В документ за подписью Амбрамченко вошли 12 омских предприятий-природопользователей:
Между тем в апрельском комплексном плане говорится о совокупном снижении объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Омска к 2024 году на 23.24 тысячи тонн, что составит 9,07% к уровню 2017 года. Однако в ответе Минприроды называются совсем другие цифры.
«Общее снижение выбросов загрязняющих веществ по Омску к 2024 году в результате реализации мероприятий промышленными предприятиями составит более 42. 9 тыс. тонн», - заявили в ведомстве.
Таким образом можно предположить, что в сентябрьский план дополнительно включат мероприятия по снижению выбросов еще на 19.66 тысяч тонн.
О самих мероприятиях федеральный Минпророды рассказал довольно расплывчато, переадресовав за конкретикой в Правительство РФ. Названы были лишь цели:
Тем временем, как следует из ответа Росприроднадзора, для реализации описанных выше планов Омску уже выделили более 1.6 млрд рублей.
«В мае 2022 года председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Омску федеральных средств в размере 1 млрд рублей на дальнейшую экологизацию общественного транспорта и перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое, в 2021 году на эти мероприятия было выделено 613 млн. рублей», — утверждает ведомство.
По всей видимости, в комплексный план, который отодвинули на сентябрь, могут попасть и весьма противоречивые планы некоторых омских предприятий из списка.
Например, как ранее рассказывал Город55, ТКГ-11 предоставил программу мероприятий по снижению выбросов с существенными нестыковками. Так, первоначальный план компании включал 19 проектов, реализация которых позволила бы снизить совокупный объем выбросов на 22.5 тысяч тонн к 2024 году (21,2% от базового уровня выбросов 2017 года). Однако в конце декабря пошлого года ТКГ-11 представила обновленную программу, которая предусматривает снижение на 18 тысяч тонн (14,7% от уровня 2017 года).
Не бьются и средства на реализацию этих мероприятий: в проектном офисе «Чистого воздуха» озвучили цифру в 3.3 млрд рублей, а в ТГК-11 — в 4 млрд. Подробнее об этом Город55 рассказывал здесь.
Не очень понятна ситуация и с планами «Омскводоканала». Ранее в компании озвучили, что запланирована установка систем очистки выбросов на очистных сооружениях канализации, что позволит снизить выбросы сероводорода более чем на 2 тонны в год.
Однако федеральный проект «Чистый воздух» говорит о снижении выбросов к 2024 году не менее чем на 20%, а заявленные 2 тонны позволят коммунальщикам понизиться по общим выбросам лишь на 0,16%, а по сероводороду на 16%.
Таким образом, омским компаниям-природопользователям дополнительно дали еще 2 месяца, чтобы «подбить» цифры. В сентябре Город55 ознакомится с актуализированным комплексным планом.