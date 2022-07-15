Актуализацию плана по проекту «Чистый воздух» в Омске передвинули еще на 3 месяца

Например, как ранее рассказывал Город55, ТКГ-11 предоставил программу мероприятий по снижению выбросов с существенными нестыковками. Так, первоначальный план компании включал 19 проектов, реализация которых позволила бы снизить совокупный объем выбросов на 22.5 тысяч тонн к 2024 году (21,2% от базового уровня выбросов 2017 года). Однако в конце декабря пошлого года ТКГ-11 представила обновленную программу, которая предусматривает снижение на 18 тысяч тонн (14,7% от уровня 2017 года).