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Жуткая стабильность. Ночью Омск окутала пелена выбросов

Жуткая стабильность. Ночью Омск окутала пелена выбросов

Сегодня, 07:35
Фото: 1MI

Омичи рассказали о ночных запахах газа и химии

Омичи пожаловались в соцсетях, что в очередной раз столкнулись с выбросами, которые произошли ночью.

Вчера вечером, 14 июля, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» появились сообщения от омичей, которые рассказали, что чувствуют неприятные запахи. При этом жалобы продолжили появляться уже ночью и рано утром 15 июля.

По словам омичей, они чувствовали сильные запахи газа, дихлофоса и какого-то химического вещества. Некоторые проснулись посреди ночи из-за того, что начали буквально задыхаться из-за выбросов.

Горожане отметили, что выбросы похожи на сизую дымку, которая все затянула. Неприятные запахи чувствовались на Красном Пути, в «Кузьминках», у «Садко», на улицах Дианова, Менделеева и Поселковых.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
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