Жуткая стабильность. Ночью Омск окутала пелена выбросов

Вчера вечером, 14 июля, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» появились сообщения от омичей, которые рассказали, что чувствуют неприятные запахи. При этом жалобы продолжили появляться уже ночью и рано утром 15 июля.
По словам омичей, они чувствовали сильные запахи газа, дихлофоса и какого-то химического вещества. Некоторые проснулись посреди ночи из-за того, что начали буквально задыхаться из-за выбросов.
Горожане отметили, что выбросы похожи на сизую дымку, которая все затянула. Неприятные запахи чувствовались на Красном Пути, в «Кузьминках», у «Садко», на улицах Дианова, Менделеева и Поселковых.