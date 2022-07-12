«Конкуренция растет»: Ложкин о кандидатах от ЛДПР на выборах в Омский горсовет

Напомним, сейчас во фракции горсовета только два человека. Город55 поинтересовался у Алексея Ложкина, как он оценивает шансы на победу и может ли увеличиться число его однопартийцев в следующем созыве. Ведь выборы впервые пройдут по одномандатной системе. Округов стало вдвое больше, и это неплохо, считает наш собеседник.