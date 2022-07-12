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«Конкуренция растет»: Ложкин о кандидатах от ЛДПР на выборах в Омский горсовет

«Конкуренция растет»: Ложкин о кандидатах от ЛДПР на выборах в Омский горсовет

Вчера, 14:59
Фото: Омский горсовет

ЛДПР опубликовала список кандидатов на участие в выборах в Омский горсовет

Руководитель фракции рассказал, как оценивает шансы увеличить представительство партии в городской думе.

Во вторник, 12 июля, омские либерал-демократы определились со списком претендентов на депутатские места в горсовете. На внеочередной конференции регионального отделения партии нашли кандидатов на все 40 округов.

В перечне есть действующий председатель фракции ЛДПР в горсовете Алексей Ложкин, а вот его коллега Елена Кокорина интересы омичей в 7-м созыве представлять уже не будет.

Напомним, сейчас во фракции горсовета только два человека. Город55 поинтересовался у Алексея Ложкина, как он оценивает шансы на победу и может ли увеличиться число его однопартийцев в следующем созыве. Ведь выборы впервые пройдут по одномандатной системе. Округов стало вдвое больше, и это неплохо, считает наш собеседник.

«Шансы есть у всех, — уверен Ложкин. — Сейчас новые округа в связи с тем, что новая схема. Надо знакомиться, общаться, изучать свой округ и работать всем кандидатам. На данный момент мы понимаем, что необходимо собрать чуть больше ста голосов. Это дает шанс участвовать в выборах не только представителям парламентских, но и других партий и даже беспартийным кандидатам. Возможно, благодаря этому увеличится число участников. Если на округе живет кто-то такой активный, может поучаствовать. В этом плане конкуренция растет. Ничего страшного здесь нет. Я думаю, для жителей, наоборот, интереснее, когда есть выбор. Надеюсь, граждане активно поучаствуют в выборах. Кого выберут, тот и будет представлять их интересы».

С полным списком кандидатов можно ознакомиться ниже.

 

Список кандидатов от ЛДПР
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#Анна Микула#Политика#Омск
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