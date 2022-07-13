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«Результаты будут хорошими»: Федотов — о кандидатах КПРФ на выборы в Омский горсовет

«Результаты будут хорошими»: Федотов — о кандидатах КПРФ на выборы в Омский горсовет

Вчера, 16:16
Фото: Омский горсовет

Появился список кандидатов от КПРФ на выборы в Омский горсовет

Все действующие депутаты от этой партии собираются переизбираться в следующий созыв.

Омская КПРФ определилась со своими кандидатами, которые будут участвовать в осенних выборах в Омский горсовет. Судя по всему, свои депутатские мандаты планируют сохранить действующие представители фракции в горсовете. В списке Михаил Федотов, Василий Балакирев, Сергей Жуков, Светлана и Иван Ивченко, Кирилл Курятников, Наталья Поршнева и Иван Федин.

В партии нашли претендентов на все 40 новых округов города. Напомним, после перехода на одномандатную систему таких территорий стало вдвое больше. Напряженная борьба развернется на 26-м округе, где за голоса избирателей будут состязаться два действующих председателя фракций КПРФ и ЛДПР в горсовете — Михаил Федотов и Алексей Ложкин.

Первый настроен достаточно оптимистично:

«Народ начинает понимать, что страна идет не в ту сторону, и активнее голосует за КПРФ, — считает Михаил Юрьевич. — Мы не согласны с переходом на одномандатную систему выборов. Но любой человек, который у нас идет по избирательному округу, — это личность и без партии. Это и простые люди, и те, у кого есть авторитет в народе. У нас кандидаты от всех слоев населения — рабочие, предприниматели, учителя, врачи, пенсионеры, инженеры. Так что выбор есть. Я считаю, что результаты выборов будут для нас хорошими».

С полным списком можно ознакомиться ниже. Ранее списки своих кандидатов на выборы опубликовали «Единая Россия» и ЛДПР.

Кандидаты на выборы в горсовет от КПРФ
«Конкуренция растет»: Ложкин о кандидатах от ЛДПР на выборах в Омский горсовет
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#Анна Микула
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