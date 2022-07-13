«Результаты будут хорошими»: Федотов — о кандидатах КПРФ на выборы в Омский горсовет

Омская КПРФ определилась со своими кандидатами, которые будут участвовать в осенних выборах в Омский горсовет. Судя по всему, свои депутатские мандаты планируют сохранить действующие представители фракции в горсовете. В списке Михаил Федотов, Василий Балакирев, Сергей Жуков, Светлана и Иван Ивченко, Кирилл Курятников, Наталья Поршнева и Иван Федин.
В партии нашли претендентов на все 40 новых округов города. Напомним, после перехода на одномандатную систему таких территорий стало вдвое больше. Напряженная борьба развернется на 26-м округе, где за голоса избирателей будут состязаться два действующих председателя фракций КПРФ и ЛДПР в горсовете — Михаил Федотов и Алексей Ложкин.
Первый настроен достаточно оптимистично:
«Народ начинает понимать, что страна идет не в ту сторону, и активнее голосует за КПРФ, — считает Михаил Юрьевич. — Мы не согласны с переходом на одномандатную систему выборов. Но любой человек, который у нас идет по избирательному округу, — это личность и без партии. Это и простые люди, и те, у кого есть авторитет в народе. У нас кандидаты от всех слоев населения — рабочие, предприниматели, учителя, врачи, пенсионеры, инженеры. Так что выбор есть. Я считаю, что результаты выборов будут для нас хорошими».
С полным списком можно ознакомиться ниже. Ранее списки своих кандидатов на выборы опубликовали «Единая Россия» и ЛДПР.