«Результаты будут хорошими»: Федотов — о кандидатах КПРФ на выборы в Омский горсовет

В партии нашли претендентов на все 40 новых округов города. Напомним, после перехода на одномандатную систему таких территорий стало вдвое больше. Напряженная борьба развернется на 26-м округе, где за голоса избирателей будут состязаться два действующих председателя фракций КПРФ и ЛДПР в горсовете — Михаил Федотов и Алексей Ложкин.