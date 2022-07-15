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Новый нападающий «Авангарда» Ткачев рассказал об опыте игры за океаном

Новый нападающий «Авангарда» Ткачев рассказал об опыте игры за океаном

Вчера, 16:27
Фото: ХК "Авангард"
Также он объяснил, почему заключил с омской командой контракт только на год.

«Авангард» провел сегодня, 15 июля, первую открытую тренировку, а после одно из главных приобретений сезона Владимир Ткачев и главный наставник Дмитрий Рябыкин дали пресс-конференцию.

Рябыкин рассказал, как будет выстраивать работу в команде. У Ткачева спрашивали о впечатлениях от игры в НХЛ, где он провел год.

«Меня там приняли хорошо, со всеми нормально общался. И сейчас доигрывал сезон в АХЛ, поддерживаю общение с ребятами. В первую очередь я стал сильнее в борьбе, там мне указали на мои ошибки. Я старался поменяться и исправлял их. Думаю, это мне поможет здесь», — объяснил Ткачев.

Также хоккеист рассказал, что его звали в несколько клубов, но он выбрал Омск и не жалеет об этом:

«Я был готов подписать контракт с „Авангардом“ на более долгий срок. Почему только на год? Давайте, я этот сезон сыграю, а там уже посмотрим», — ответил он журналистам.
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#Анна Микула#ХК Авангард
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