«Единая Россия» назвала имена кандидатов на выборы в Омский городской Совет

С приветственным словом к участникам Совета обратился замруководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», руководитель Управления региональной и технологической работы Андрей Осинников. Он вручил победителям электронного предварительного голосования в Омске партбилеты.
Осинников подчеркнул, что в предварительном голосовании в качестве избирателей по всей России участвовало 2.2 млн человек: "Активность кандидатов и избирателей на предварительном голосовании говорит о росте интереса граждан к выборам. Важным итогом предварительного голосования-2022 стало существенное обновление — оно превышает 60% от количества замещаемых мандатов. Теперь победители предварительного голосования представят партию на осенних выборах», - отметил Андрей Осинников.
Секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной рассказал отметил, что в этом году предварительное голосование прошло полностью в электронном формате, и в нем приняли участие 32.5 тыс человек. В сравнении с 2017 годом, когда предварительное голосование проходило на счетных участках в очном формате, явка составила всего 25 тыс человек.
«В этом году в предварительном голосовании приняло участие 32 500 человек. Всего подали заявки на участие 278 кандидатов предварительного голосования партии «Единая Россия». Средний возраст участников 40 лет. Отдельно отмечу, что кандидаты принимали участие из разных сфер. Это и работники здравоохранения, специалисты из сферы образования, представители общественных организаций, работники культуры и студенты», - рассказал Вадим Бережной.
На совете выдвижения кандидатов на выборы в Омский городской Совет седьмого созыва присутствовал мэр Омска Сергей Шелест - он значится секретарем Омского городского отделения партии «Единая Россия».
«Депутатами муниципального представительного органа готовы стать опытные руководители предприятий, врачи, педагоги и молодые успешные менеджеры. Это свидетельствует о том, что «Единая Россия» обновляется. Впереди важный этап реализации положений «Народной программы». Мы не имеем права подвести людей, которые доверились нам», - отметил Шелест.
Вместе с теми, кто уже участвовал в выборах в Омский горсовет, есть и новые лица. Так, член партии «Единая Россия», директор ООО «Диалинк-Омск» Валерий Студеникин в этом году впервые примет участие в выборах.
«Благодаря, многим законодательным инициативам и партийным проектам решается много актуальных социально-экономических задач. И это они всегда первостепенные: поддержка семей с детьми, помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации по освобождению Донбасса, доставка гуманитарной помощи, противодействие западным санкциям и многое другое. Важно и то, что о региональных проблемах оперативно узнают в центральном комитете и сразу задействуют все механизмы, органы власти всех уровней, чтобы помочь конкретному региону или конкретному человеку. Я надеюсь, что моя работа с коллегами по партии «Единая Россия» будет интересной, динамичной и будет способствовать развитию нашего города», - уверен Валерий Студеникин.
Список кандидатов в депутаты в Омский городской совет от партии «Единая Россия»: