Город55
ГлавноеВсе новости
«Единая Россия» назвала имена кандидатов на выборы в Омский городской Совет

«Единая Россия» назвала имена кандидатов на выборы в Омский городской Совет

Вчера, 16:45
Фото: omsk.er.ru
В рамках местного совета «Единой России» прошло выдвижение кандидатов на выборы в Омский горсовет седьмого созыва.

С приветственным словом к участникам Совета обратился замруководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», руководитель Управления региональной и технологической работы Андрей Осинников. Он вручил победителям электронного предварительного голосования в Омске партбилеты. 

Осинников подчеркнул, что в предварительном голосовании в качестве избирателей по всей России участвовало 2.2 млн человек: "Активность кандидатов и избирателей на предварительном голосовании говорит о росте интереса граждан к выборам. Важным итогом предварительного голосования-2022 стало существенное обновление — оно превышает 60% от количества замещаемых мандатов. Теперь победители предварительного голосования представят партию на осенних выборах», - отметил Андрей Осинников.
Фото: omsk.er.ru

Секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной рассказал отметил, что в этом году предварительное голосование прошло полностью в электронном формате, и в нем приняли участие 32.5 тыс человек. В сравнении с 2017 годом, когда предварительное голосование проходило на счетных участках в очном формате, явка составила всего 25 тыс человек. 

«В этом году в предварительном голосовании приняло участие 32 500 человек. Всего подали заявки на участие 278 кандидатов предварительного голосования партии «Единая Россия». Средний возраст участников 40 лет. Отдельно отмечу, что кандидаты принимали участие из разных сфер. Это и работники здравоохранения, специалисты из сферы образования, представители общественных организаций, работники культуры и студенты», - рассказал Вадим Бережной.
Фото: omsk.er.ru

На совете выдвижения кандидатов на выборы в Омский городской Совет седьмого созыва присутствовал мэр Омска Сергей Шелест - он значится секретарем Омского городского отделения партии «Единая Россия».

«Депутатами муниципального представительного органа готовы стать опытные руководители предприятий, врачи, педагоги и молодые успешные менеджеры. Это свидетельствует о том, что «Единая Россия» обновляется. Впереди важный этап реализации положений «Народной программы». Мы не имеем права подвести людей, которые доверились нам», - отметил Шелест. 
Фото: omsk.er.ru

Вместе с теми, кто уже участвовал в выборах в Омский горсовет, есть и новые лица. Так, член партии «Единая Россия», директор ООО «Диалинк-Омск» Валерий Студеникин в этом году впервые примет участие в выборах. 

«Благодаря, многим законодательным инициативам и партийным проектам решается много актуальных социально-экономических задач. И это они всегда первостепенные: поддержка семей с детьми, помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации по освобождению Донбасса, доставка гуманитарной помощи, противодействие западным санкциям и многое другое. Важно и то, что о региональных проблемах оперативно узнают в центральном комитете и сразу задействуют все механизмы, органы власти всех уровней, чтобы помочь конкретному региону или конкретному человеку. Я надеюсь, что моя работа с коллегами по партии «Единая Россия» будет интересной, динамичной и будет способствовать развитию нашего города», - уверен Валерий Студеникин.

Список кандидатов в депутаты в Омский городской совет от партии «Единая Россия»:

  • Одномандатный избирательный округ № 1 Абдуалинов Таймас Мратович
  • Одномандатный избирательный округ № 2 Канунников Анатолий Борисович
  • Одномандатный избирательный округ № 3 Нифанов Евгений Юрьевич
  • Одномандатный избирательный округ № 4 Чаплак Андрей Васильевич
  • Одномандатный избирательный округ № 5 Грушичев Сергей Валентинович
  • Одномандатный избирательный округ № 6 Дроздов Сергей Владимирович
  • Одномандатный избирательный округ № 7 Фролов Сергей Петрович
  • Одномандатный избирательный округ № 8 Студеникин Валерий Евгеньевич
  • Одномандатный избирательный округ № 9 Ефимова Лариса Сергеевна
  • Одномандатный избирательный округ № 10 Гомолко Инна Алексеевна
  • Одномандатный избирательный округ № 11 Корольков Павел Юрьевич
  • Одномандатный избирательный округ № 12 Сахань Дмитрий Анатольевич
  • Одномандатный избирательный округ № 13 Чебыкина Наталья Рэмовна
  • Одномандатный избирательный округ № 14 Гавриленко Мария Анатольевна
  • Одномандатный избирательный округ № 15 Провозин Алексей Николаевич
  • Одномандатный избирательный округ № 16 Сокин Алексей Анатольевич
  • Одномандатный избирательный округ № 17 Лицкевич Дмитрий Иванович
  • Одномандатный избирательный округ № 18 Иванищев Юрий Ильич
  • Одномандатный избирательный округ № 19 Старовойтова Наталья Петровна
  • Одномандатный избирательный округ № 20 Русавский Алексей Анатольевич
  • Одномандатный избирательный округ № 21 Лунев Аркадий Юрьевич
  • Одномандатный избирательный округ № 22 Арчибасов Юрий Валерьевич
  • Одномандатный избирательный округ № 23 Маркелов Дмитрий Анатольевич
  • Одномандатный избирательный округ № 24 Астафьев Максим Алексеевич
  • Одномандатный избирательный округ № 25 Гизатуллин Рим Гизатуллович
  • Одномандатный избирательный округ № 26 Ковалева Ирина Викторовна
  • Одномандатный избирательный округ № 27 Саяпин Алексей Юрьевич
  • Одномандатный избирательный округ № 28 Плоцкая Юлия Валентиновна
  • Одномандатный избирательный округ № 29 Студеникина Светлана Михайловна
  • Одномандатный избирательный округ № 30 Ремнев Антон Дмитриевич
  • Одномандатный избирательный округ № 31 Козловский Юрий Геннадьевич
  • Одномандатный избирательный округ № 32 Леонтьев Евгений Андреевич
  • Одномандатный избирательный округ № 33 Концедалов Максим Сергеевич
  • Одномандатный избирательный округ № 34 Путинцев Виталий Петрович
  • Одномандатный избирательный округ № 35 Гаврик Константин Сергеевич
  • Одномандатный избирательный округ № 36 Березин Иван Валерьянович
  • Одномандатный избирательный округ № 37 Бондаренко Андрей Сергеевич
  • Одномандатный избирательный округ № 38 Никитин Андрей Валерьевич
  • Одномандатный избирательный округ № 39 Корбут Владимир Валентинович
  • Одномандатный избирательный округ № 40 Кочанов Константин Андреевич
#Омск#Новости#Политика#Единая Россия#Выборы#Горсовет
Подпишитесь
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
Вчера, 16:58
Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом
Вчера, 13:38
В Омске одобрили проект новой развязки, ради которой уменьшили парк Победы
Вчера, 11:33
Омский депутат Горностаева предстанет перед судом по «пивному» делу
Депутат Омского горсовета Лариса Горностаева уклонилась от уплаты 487 миллионов рублей в качестве НДС, считает следствие.
Вчера, 15:27
Экс-начальника УМВД по Омску Быкова не отпустили под домашний арест
Вчера, 12:55
Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать сахар за муку
Вывоз сахара за границу запрещен, поэтому предприниматели пошли на уловки.
Вчера, 13:12