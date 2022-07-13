«Единая Россия» назвала имена кандидатов на выборы в Омский городской Совет

Секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной рассказал отметил, что в этом году предварительное голосование прошло полностью в электронном формате, и в нем приняли участие 32.5 тыс человек. В сравнении с 2017 годом, когда предварительное голосование проходило на счетных участках в очном формате, явка составила всего 25 тыс человек.