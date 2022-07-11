Город55
ГлавноеВсе новости
В омском минприроды объяснили, почему до сих пор не потушили тлеющее пометохранилище

В омском минприроды объяснили, почему до сих пор не потушили тлеющее пометохранилище

Вчера, 17:25
Фото: 1MI
Из-за непогоды устранить возгорание не получилось в срок.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области объяснили, почему не удалось уложиться в сроки тушения пожара на пометохранилище АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Завершить эти работы должны были к 10 июля.

В ведомстве подтвердили, что это помешали сделать дожди. Тем не менее, значительная часть возгорания уже ликвидирована.

«По информации на 11 июля известно о ликвидации горение пяти из семи тлеющих чеков пометохранилища. Общий объем вывезенного помета составляет 82 тыс кубометров. Причиной задержки ликвидации тления стали дожди: спецтехника „тонет“ на местах работы, а автотранспорт не может вывезти помет из-за размытых грунтовых дорог. Специалисты круглосуточно делают все возможное для скорейшей ликвидации тления пометохранилища», — сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что на посту на улице Заслонова в Омске утром 11 июля зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1.95 раза. Вдобавок к этому до 11 часов понедельника в городе действовал режим НМУ, который препятствовал рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Интересно, что  за крупный пожар и порчу воздуха птицефабрике грозит скромный штраф в 80 тыс рублей.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Пожары#Тушение#Свалка#Помет#Пометохранилище
Подпишитесь
Потушить тлеющее пометохранилище в Омске помешали дожди
Вчера, 14:02
Было нечем дышать. В Омске произошли выбросы во время режима «черного неба»
Сегодня ночью в городе ввели режим НМУ первой степени опасности. Город накрыли выбросы.
Вчера, 07:48
В аварии с гидроциклом погиб курсант Омского автобронетанкового института
Вчера, 12:36
Омский радиозавод Попова сменил название, директора и «переехал» в Москву
10 июля, 20:16
Выяснилось, какая группа даст концерт на День города в Омске
Вчера, 11:31
После двух тяжелых ДТП подряд омский маршрут признали опасным
Вчера, 10:25