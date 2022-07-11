В омском минприроды объяснили, почему до сих пор не потушили тлеющее пометохранилище

Также в ведомстве отметили, что на посту на улице Заслонова в Омске утром 11 июля зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1.95 раза. Вдобавок к этому до 11 часов понедельника в городе действовал режим НМУ, который препятствовал рассеиванию вредных примесей в воздухе.