В омском минприроды объяснили, почему до сих пор не потушили тлеющее пометохранилище

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области объяснили, почему не удалось уложиться в сроки тушения пожара на пометохранилище АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Завершить эти работы должны были к 10 июля.
В ведомстве подтвердили, что это помешали сделать дожди. Тем не менее, значительная часть возгорания уже ликвидирована.
«По информации на 11 июля известно о ликвидации горение пяти из семи тлеющих чеков пометохранилища. Общий объем вывезенного помета составляет 82 тыс кубометров. Причиной задержки ликвидации тления стали дожди: спецтехника „тонет“ на местах работы, а автотранспорт не может вывезти помет из-за размытых грунтовых дорог. Специалисты круглосуточно делают все возможное для скорейшей ликвидации тления пометохранилища», — сообщили в ведомстве.
Также в ведомстве отметили, что на посту на улице Заслонова в Омске утром 11 июля зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1.95 раза. Вдобавок к этому до 11 часов понедельника в городе действовал режим НМУ, который препятствовал рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Интересно, что за крупный пожар и порчу воздуха птицефабрике грозит скромный штраф в 80 тыс рублей.