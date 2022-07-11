И выставка, и ярмарка. Впервые за три года «Агро Омск» пройдет «по настоящему»

Впервые за три последних года выставка-ярмарка «Агро Омск» пройдет в традиционном формате в парке «На Королева».
Как сообщили в региональном минсельхозе, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволяет провести сельскохозяйственный праздник. Выставка пройдет с 25 по 31 июля. 25 и 26 числа участвовать в ней будут только представители агропромышленного комплекса, а с 27 по 31 вход откроют для всех желающих.
Как уточнили в ведомстве, в этом году на выставке-ярмарке представят сельхозтехнику и оборудование, уникальные сорта масличных, зерновых, зернобобовых и кормовых культур, продукцию фермеров Омской области — молочную и мясную, выпечку, мед и сезонные продукты.
Напомним, что «Агро Омск» с широким размахом не проходил с 2020 года. Тогда из-за пандемии его отменили совсем, а в 2021 году провели в онлайн режиме.