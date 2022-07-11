И выставка, и ярмарка. Впервые за три года «Агро Омск» пройдет «по настоящему»

Как сообщили в региональном минсельхозе, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволяет провести сельскохозяйственный праздник. Выставка пройдет с 25 по 31 июля. 25 и 26 числа участвовать в ней будут только представители агропромышленного комплекса, а с 27 по 31 вход откроют для всех желающих.