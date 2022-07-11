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И выставка, и ярмарка. Впервые за три года «Агро Омск» пройдет «по настоящему»

И выставка, и ярмарка. Впервые за три года «Агро Омск» пройдет «по настоящему»

Вчера, 20:29
Фото: 1MI

Выставка «Агро Омск» впервые за три года пройдет в офлайн режиме

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволяет провести праздник в традиционном формате в парке «На Королева».

Впервые за три последних года выставка-ярмарка «Агро Омск» пройдет в традиционном  формате в парке «На Королева».

Как сообщили в региональном минсельхозе, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволяет провести сельскохозяйственный праздник. Выставка пройдет с 25 по 31 июля. 25 и 26 числа участвовать в ней будут только представители агропромышленного комплекса, а с 27 по 31 вход откроют для всех желающих.

Как уточнили в ведомстве, в этом году на выставке-ярмарке представят сельхозтехнику и оборудование, уникальные сорта масличных, зерновых, зернобобовых и кормовых культур, продукцию фермеров Омской области — молочную и мясную, выпечку, мед и сезонные продукты.

Напомним, что «Агро Омск» с широким размахом не проходил с 2020 года. Тогда из-за пандемии его отменили совсем, а в 2021 году провели в онлайн режиме.

#Новости#Омск#Омская область#Выставка#Ярмарка#Сельское хозяйство#Любовь Фёдорова
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