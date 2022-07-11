Потушить тлеющее пометохранилище в Омске помешали дожди

В Омске снова сорвались сроки тушения тлеющего пометохранилища на территории АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Пожар должны были полностью ликвидировать к 10–11 июля, но до сих пор это сделать не получилось.
По данным источника Города55, вовремя потушить пожар не получилось из-за дождей. Осадки размыли грунтовые дороги, по которым помет вывозят с пометохранилища, и потому ликвидация возгорания затянулась.
Добавим, что за крупный пожар и многократные превышения ПДК птицефабрике грозит довольно символический штраф в 80 тыс рублей.