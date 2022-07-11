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Потушить тлеющее пометохранилище в Омске помешали дожди

Потушить тлеющее пометохранилище в Омске помешали дожди

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI

В Омске снова перенесли сроки тушения тлеющего пометохранилища

Тлеющие отходы должны были потушить к 10 июля, но из-за погоды сроки затянулись.

В Омске снова сорвались сроки тушения тлеющего пометохранилища на территории АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Пожар должны были полностью ликвидировать к 10–11 июля, но до сих пор это сделать не получилось.

По данным источника Города55, вовремя потушить пожар не получилось из-за дождей. Осадки размыли грунтовые дороги, по которым помет вывозят с пометохранилища, и потому ликвидация возгорания затянулась.  

Добавим, что за крупный пожар и многократные превышения ПДК птицефабрике грозит довольно символический штраф в 80 тыс рублей.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Погода#Выбросы#Помет#Пожары#Тушение
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