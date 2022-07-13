В Омске спустя три дня нашли водителя гидроцикла, влетевшего в тюбинг с людьми

Следователи установили личность водителя гидроцикла, который участвовал в ДТП с погибшими на Иртыше. Как сообщают «Вести Омск», скрывшийся мужчина был военнослужащим, он дает показания. Его транспортное средство также найдено. Почему он покинул место аварии и скрывался три дня, не уточняется.
Напомним, авария на воде случилась в минувшее воскресенье в Омске. Водитель гидроцикла на полной скорости врезался в тюбинг с двумя пассажирами, один человек погиб. Им оказался 22-летний парень.
Как ранее выяснил Город55, погибший оказался курсантом Омского автобронетанкового института. А владелец гидроцикла занимался незаконной предпринимательской деятельностью, катая омичей на тюбинге за плату. Очевидцы сообщили, что к водителю в тот день было много претензий из-за большой скорости, в итоге все закончилось трагедией.