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В Омске спустя три дня нашли водителя гидроцикла, влетевшего в тюбинг с людьми

В Омске спустя три дня нашли водителя гидроцикла, влетевшего в тюбинг с людьми

Вчера, 15:02
Фото: 1MI
Водителем гидроцикла, по некоторым данным, оказался военнослужащий.

Следователи установили личность водителя гидроцикла, который участвовал в ДТП с погибшими на Иртыше. Как сообщают «Вести Омск», скрывшийся мужчина был военнослужащим, он дает показания. Его транспортное средство также найдено. Почему он покинул место аварии и скрывался три дня, не уточняется.

Напомним, авария на воде случилась в минувшее воскресенье в Омске. Водитель гидроцикла на полной скорости врезался в тюбинг с двумя пассажирами, один человек погиб. Им оказался 22-летний парень. 

Как ранее выяснил Город55, погибший оказался курсантом Омского автобронетанкового института. А владелец гидроцикла занимался незаконной предпринимательской деятельностью, катая омичей на тюбинге за плату. Очевидцы сообщили, что к водителю в тот день было много претензий из-за большой скорости, в итоге все закончилось трагедией.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Река#ДТП#Иртыш#Ольга Акамова
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