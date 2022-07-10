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В Омской области человек погиб при наезде гидроцикла на водные сани

В Омской области человек погиб при наезде гидроцикла на водные сани

Вчера, 21:52
Фото: 1MI
Проверку проводит прокуратура, на месте работают следователи.

Омская транспортная прокуратура начала проверку после происшествия на водном транспорте. Городу55 стала известна предварительная картина событий.

10 июля около 16:50 на 1 834 километре Иртыша гидроцикл наехал водные сани с двумя пассажирами, буксируемые моторной лодкой.

В результате происшествия один человек погиб. Владелец водного мотоцикла скрылся и остается неизвестным.

предоставлено Городу55

Сейчас на месте работают следователи. Транспортная прокуратура проводит выездную проверку исполнения закона при эксплуатация маломерного флота.

#Происшествия#Новости#Омская область#Иртыш#Прокуратура#СУ СКР#Смерть
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