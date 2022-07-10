В Омской области человек погиб при наезде гидроцикла на водные сани

Омская транспортная прокуратура начала проверку после происшествия на водном транспорте. Городу55 стала известна предварительная картина событий.
10 июля около 16:50 на 1 834 километре Иртыша гидроцикл наехал водные сани с двумя пассажирами, буксируемые моторной лодкой.
В результате происшествия один человек погиб. Владелец водного мотоцикла скрылся и остается неизвестным.
Сейчас на месте работают следователи. Транспортная прокуратура проводит выездную проверку исполнения закона при эксплуатация маломерного флота.