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В аварии с гидроциклом погиб курсант Омского автобронетанкового института

В аварии с гидроциклом погиб курсант Омского автобронетанкового института

Сегодня, 12:36
Фото: Омский следственный отдел на транспорте
Установлено, что водитель катера с тюбингом не имел разрешения на такие развлечения.

Городу55 стали известны подробности трагедии на Иртыше, где в воскресенье после столкновения тюбинга и гидроцикла погиб 23-летний парень.

Как выяснилось, погибшим оказался житель Омска, курсант Омского автобронетанкового инженерного института.

Напомним, по предварительным данным, 63-летний водитель катера Silder 180 в районе Центрального пляжа допустил столкновение тюбинга с гидроциклом Yamaha, которым управлял неизвестный мужчина.

«Водитель катера занимался предпринимательской деятельностью без специального разрешения и, предварительно, именно он нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

Сразу после столкновения водитель гидроцикла сбежал с места происшествия, сейчас его разыскивают силовики.

По факту этой трагедии Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело.

#Общество#Происшествия#Город#Новости#Эксклюзивы#Омск#Иртыш#ДТП#Криминал#Следственный комитет#Гидроцикл#Василий Попов
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