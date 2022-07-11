В аварии с гидроциклом погиб курсант Омского автобронетанкового института

Установлено, что водитель катера с тюбингом не имел разрешения на такие развлечения.

Городу55 стали известны подробности трагедии на Иртыше, где в воскресенье после столкновения тюбинга и гидроцикла погиб 23-летний парень. Как выяснилось, погибшим оказался житель Омска, курсант Омского автобронетанкового инженерного института. Напомним, по предварительным данным, 63-летний водитель катера Silder 180 в районе Центрального пляжа допустил столкновение тюбинга с гидроциклом Yamaha, которым управлял неизвестный мужчина. «Водитель катера занимался предпринимательской деятельностью без специального разрешения и, предварительно, именно он нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах. Сразу после столкновения водитель гидроцикла сбежал с места происшествия, сейчас его разыскивают силовики. По факту этой трагедии Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело.