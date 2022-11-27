Трудовая мобилизация в Омске, девочка в яме с кипятком, смертельное ДТП с подростком

Меры поддержки мобилизованным. Их становится все больше. На неделе официально подписали указ о выплате 100 тысяч рублей вообще всем участникам специальной военной операции из Омской области. Также местных призывников освободили от уплаты налога за землю под гаражами. Решение приняли депутаты горсовета. В выходные мобилизованные встретились с облправительством и общественниками, обсудили и выплаты, и патриотическое воспитания, и условия для пострадавших в зоне СВО. Губернатор Александр Бурков поручил главам всех районов региона проконтролировать поддержку семей мобилизованных. В материале ниже есть еще интересная информацию, но мы ее комментировать не будем, хотите — читайте: