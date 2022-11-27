Трудовая мобилизация в Омске, девочка в яме с кипятком, смертельное ДТП с подростком

Омич с диагнозом не смог доказать ошибочность получения повестки в рамках частичной мобилизации. Советский районный суд отклонил жалобу омича. Здесь мы рассказываем подробности этой истории.
Меры поддержки мобилизованным. Их становится все больше. На неделе официально подписали указ о выплате 100 тысяч рублей вообще всем участникам специальной военной операции из Омской области. Также местных призывников освободили от уплаты налога за землю под гаражами. Решение приняли депутаты горсовета. В выходные мобилизованные встретились с облправительством и общественниками, обсудили и выплаты, и патриотическое воспитания, и условия для пострадавших в зоне СВО. Губернатор Александр Бурков поручил главам всех районов региона проконтролировать поддержку семей мобилизованных. В материале ниже есть еще интересная информацию, но мы ее комментировать не будем, хотите — читайте:
В омском минэкономики рассказали, зачем сотрудников организаций и компаний учат «работе в период мобилизации». Выяснилось, ничего тревожного в этом вопросе нет — подробности. А мы все же постарались разобраться, зачем нужна трудовая мобилизация, где ее уже ввели и грозит ли она Омской области. В материале ниже:
Утро среды началось с шокирующей новости: 12-летняя девочка из-за коммунальной аварии угодила в яму с горячей водой. Пострадавшую госпитализировали с множественными ожогами. Чуть позже в минздраве рассказали о состоянии школьницы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия. Ремонтом должна была заниматься «Тепловая компания». Позже инцидент прокомментировали и сами ресурсники. На личный контроль расследование взял глава СК России Александр Бастрыкин.
Город55 отправился на место происшествия. Репортаж по ссылке ниже:
К вечеру стало известно, что в «Тепловой компании» прошли обыски. Следователи выясняли все детали, чтобы найти виновных в халатности. На следующее утро появились подробности о состоянии ребенка. Медики оценили его как стабильно тяжелое.
К концу недели жители того самого дома, где упала девочка, публично пожаловались на коммунальные проблемы:
Неделя началась со смертельного происшествия. В Калачинском районе водитель «Жигули» сбил 17-летнего пешехода. Парень скончался от полученных травм. Виновника аварии объявили в розыск, нашли буквально за пару часов. Им оказался пьяный 42-летний местный житель.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии. На время расследования подозреваемого отправили в СИЗО. Ход дела взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Инцидент с участием ребенка стал уже вторым привлекшим внимание федеральных следователей.
Неделя оказалась богата на преступления, связанные с экстремизмом. Так, в четверг омича отправили в колонию на пять лет за возбуждение ненависти и вражды по признаку социальной принадлежности. Мужчина привлекал граждан в запрещенное в РФ общественное движение.
Еще одного омича осудят за нацистский рисунок на двери 81-летней ветерана. 30-летний мужчина несколько лет не давал покоя соседке. За публичное демонстрацию запрещенной символике подозреваемому грозит штраф до 2,5 тысяч рублей.
А фигурант следующего дела — женщина. Омичка три года назад в соцсетях возмутилась ростом цен на проезд в общественном транспорте. В комментарии усмотрели призыв к экстремистской деятельности. Женщину приговорили к 8 месяцам условно.
События, о которых мы расскажем ниже, объединяет только одно — нарушение закона. Все они громкие, важные и интересные.
Не опять, а снова. В четверг сразу два самолета не смогли вовремя прилететь в Омский аэропорт. Задержки рейсов составили в среднем два часа. На следующий день позже назначенного в наш город прибыл борт из Сочи. Тенденция для пассажиров неприятная.
Тем временем аэропорт обновил зимнее расписание. Мы обратили внимание, что прямые рейсы в Анталью закрыты. Однако зарубежные варианты на праздники остались — смотрите здесь.
К слову, о границах. Где-то в омских соцсетях мелькала информация об ужесточении «коронавирусных» мер, мол, пограничный контроль, как на пике пандемии. Так вот, Роспотребнадзор официально заявил — это фейк. Ничего нового у нас с ограничительными мерами.
Ровно неделю назад омичи ходили на «G-Drive Арену» на концерт группы «Руки вверх!». Кто бы мог подумать, что после яркого выступления гости столкнутся с трудностями… трудностями получить одежду в гардеробе. Рассказываем историю скандала в подробностях.
А вот новость хорошая. Сергей Толчинский, нападающий «Авангарда» стал капитаном команды дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ.
И немного про хоккей. В среду «ястребы» дома принимали москвичей. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Спартака». Этот матч прокомментировал капитан команды Дамир Шарипзянов, говорит, «почему-то проспали игру». А 26 ноября омские спортсмены одолели «Северсталь» в Череповце. Финальный счет 2:1.
Чем ближе Новый год, тем больше у нас новостей в эту рубрику. Итак. В Омске откроется резиденция Деда Мороза. Она расположена в дендросаде имени Гензе.
Город55 выяснил, что омские компании массово отказываются от новогодних праздников. Все большую популярность набирают так называемые благотворительные корпоративы. При этом артисты не снижают свой прайс. Разбирались в теме подробно:
В первый день зимы в Омске откроется «Зимний Любинский», всем знакомая известная декорация. Также на этой неделе стали известны адреса елочных базаров в Советском округе — они здесь. Погода позволила и в городе залили катки. Выяснили, куда, кого и за какую цену приглашают. А вообще подготовили для вас предновогодний гайд. Наслаждаемся: