В омском минэкономики объяснили, зачем сотрудников учат «работе в период мобилизации»

Министерство экономики Омской области разместило на сайте Госзакупок лот, связанный с темой частичной мобилизации. Речь в закупке идет об «оказании образовательных услуг дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Подготовка и организация нормированного снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время». «Повышать квалификацию» должен один государственный гражданский служащий, время обучения — 40 академических часов.
Согласно описанию заявки, торгов не было: 7 ноября был заключен контракт с единственным поставщиком. Это Академия гражданской защиты федерального МЧС имени генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика, которая находится в Химках под Москвой. Цена контракта — 28 800 рублей.
Город55 обратился в министерство экономики Омской области, чтобы узнать, с чем связана эта закупка в условиях, когда частная мобилизация закончилась. В ведомстве ответили, что ничего нового здесь нет.
«Это плановое обучение, которое периодически проводится в рамках отдельных полномочий министерства, курирующего сферу торговли, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Необходимость этой работы регулируется федеральным законодательством. Есть программы, по которым специалисты проходят переподготовку раз в три года, по другим — раз в пять лет. В целом эта работа ведется достаточно давно — на протяжении всего периода деятельности Минэкономики».
В ведомстве добавили, что сотрудник министерства уже прошел обучение, съездив для этого в Химки.
Отметим, что администрация Советского округа Омска, согласно данным сайта «Электронный магазин города Омска», намерена учить одного из своих сотрудников по программе «Мобилизационная подготовка в органах государственной власти и органах местного самоуправления». Город55 направил в окружную администрацию уточняющий запрос, ответ на который еще не получен.