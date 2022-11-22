В омском минэкономики объяснили, зачем сотрудников учат «работе в период мобилизации»

Министерство экономики Омской области разместило на сайте Госзакупок лот, связанный с темой частичной мобилизации. Речь в закупке идет об «оказании образовательных услуг дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Подготовка и организация нормированного снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время». «Повышать квалификацию» должен один государственный гражданский служащий, время обучения — 40 академических часов.