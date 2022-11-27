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Трудовая повинность XXI века. Коснется ли трудовая мобилизация омичей

Сегодня, 05:00
Фото: Город55
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Несколько регионов уже начало использовать "трудовую мобилизацию". Обяжут ли омских студентов временно замещать мобилизованных на рабочих местах?

Зачем нужна трудовая мобилизация?

Трудовая мобилизация — понятие не новое. Трудовая политика в Советском Союзе тесно ассоциировалась с термином «трудовая повинность». Сначала создавались рабочие батальоны военного образца, включенные в НКВД, позже такие коллективы передали в ведомство МВД. Они продолжили существовать и после 1945 года. Основное назначение таких коллективов было — заместить тех, кто покинул рабочее место, отправившись на фронт.

Нынешняя трудовая мобилизация проходит на основании нормативно-правовых актов при чрезвычайной ситуации или в военное время. Так, в п. 2 ст. 10 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» указано, что граждане в период мобилизации или в военное время привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисляются в специальные формирования в установленном порядке». Поэтому студентов могут «мобилизовать» на временно-пустующие должности. Сейчас уже несколько российских регионов объявили о том, что воспользуются таким способом замены недостающих кадров.

Где уже ввели трудовую мобилизацию?

На Кузбассе и в Курской области в конце октября стартовала трудовая мобилизация. Студентам высших и средне специальных учебных заведений предложили временно занять места работников, призванных в рамках частичной мобилизации.

Как пишет издание «Новые известия», на Кузбассе от предприятий получили 160 заявок, закрыто уже 130 временных вакансий. Работа добровольная, студенты охотно откликнулись, их привлекла возможность заработать и попрактиковаться в изучаемой сфере. Одним из первых заказчиков стало предприятие «Россети». Отметим, что предприятия подали заявки не только на те вакансии, которые были покинуты мобилизованными работниками.

Курская сельскохозяйственная академия готова к такой работе, как сообщила «НИ» руководитель областного комитета образования Наталья Бастрикова. Область заинтересована в заменах, поскольку в аграрной сфере есть кадровый голод. Сейчас вуз готовит студентов по почти 60 специальностям, актуальным для замещения. Но работу проводят и с другими вузами, техникумами и колледжами. Специальности, которые готовы заместить прямо сейчас: трактористы-машинисты, слесари сельскохозяйственного оборудования, экологи и агрономы.

В Челябинской области сейчас нет специальной программы для студентов по замещению мобилизованных сотрудников, и пока единая программа не планируется. Высшие учебные заведения Челябинской области прорабатывают вопрос индивидуально.

«В частности, Челябинский государственный университет находится во взаимодействии с предприятиями города и собирает информацию о наличии потребности в студентах профильных специальностей для замещения трудовых обязанностей мобилизованных сотрудников», — сообщили «НИ» в пресс-службе губернатора.

В Курганской области сообщили, что по инициативе губернатора студенты выпускных курсов средне специальных учебных заведений и так проводят последний год учебы непосредственно на предприятиях, чтобы получить необходимую практику и навыки. Они и без всяких программ могут трудоустраиваться на предприятия, в том числе на места мобилизованных.

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Фото: 1MI

Трудовая мобилизация в Омске. Мнение омичей

Сервис по поиску работы SuperJob опросил омичей, что они думают об инициативе, направленной на замещение сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. В опросе участвовали активные граждане, сами студенты и их родители.

За «трудовую мобилизацию» студентов высказались 34% опрошенных. Среди родителей также поддержали такую инициативу 34% притом, отцы голосовали «за» чаще матерей — 46 и 30% соответственно:

«Думаю, адаптация к будущей работе будет быстрее»; «Наберутся опыта»; «Подготовим трудовой резерв»; «Это практика, да и денег подзаработать!», — комментировали соглашающиеся опрошенные.

36% омичей высказались против «трудовой мобилизации» студентов или сочли инициативу неактуальной.

«Безработных пусть привлекают. Предпенсионерам трудно устроиться на работу»; «Обучающиеся не могут полноценно заменить работающий и опытный персонал на местах»; «Студент должен учиться!», — аргументировали противники инициативы.

Мнение самих студентов о «трудовой мобилизации» разделилось поровну, по 32% как противников, так и сторонников. 36% затруднились ответить.

Что говорит омский Минтруд?

Пресс-служба Минтруда Омской области сообщила о потребности в кадрах на оборонных предприятиях Омска.

24 ноября о текущей ситуации на рынке труда на онлайн пресс-конференции выступал начальник отдела трудоустройства департамента занятости населения Данил Трофимов. С начала проведения СВО в Омской области выросла потребность в кадрах на оборонно-промышленных предприятиях, сообщил он.

По региону сейчас около 2 тыс. вакансий. Требуются инженеры, токари, слесари, сварщики, монтажники, подсобные рабочие и еще много кто. В Омской области работают 11 производств ОПК и еще 40 организаций, обеспечивающих их работу. Суммарно более 50 омских организаций работают на оборонную промышленность.

«Служба занятости взаимодействует с каждой компанией индивидуально. За каждым предприятием закреплен кадровый консультант. Вопрос обеспечения кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса стоит на особом контроле у Губернатора Омской области», — пояснил Данил Трофимов.

Ранее мы писали о том, что по данным Минтруда Омской области частичная мобилизация никак не повлияла на рынок труда.

Как повлияет трудовая мобилизация на рынок кадров

Демографы сообщают о нехватке молодежи на рынке труда уже несколько лет. По информации Росстата, в 2021 году число молодых работников в возрасте от 20 до 29 лет в России сократилось почти на полмиллиона человек. За последние 10 лет работающей молодежи стало меньше на 6 млн. Сначала «помогла» демографическая яма в 90-е годы, а потом —  пандемия коронавируса, во время которой пострадала сфера услуг, развлечений и малый бизнес. Не вся молодежь смогла вовремя переквалифицироваться.

Так что в трудовой мобилизации есть и свои «плюсы»: молодежь быстрее сможет найти рабочее место и определиться со специальностью, также на предприятиях может поутихнуть кадровый голод, вызванный демографическими кризисами прошлых лет.

#Дарья Зыкова#Экономика#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Омск#Россия#Студенты#Работа студентам#Трудовая мобилизация#Минтруд
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