Нынешняя трудовая мобилизация проходит на основании нормативно-правовых актов при чрезвычайной ситуации или в военное время. Так, в п. 2 ст. 10 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» указано, что граждане в период мобилизации или в военное время привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисляются в специальные формирования в установленном порядке». Поэтому студентов могут «мобилизовать» на временно-пустующие должности. Сейчас уже несколько российских регионов объявили о том, что воспользуются таким способом замены недостающих кадров.