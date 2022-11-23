В Омске школьница упала в яму с кипятком и попала в больницу с ожогами

Прокуратура проводит проверку после падения 12-летней девочки в яму с кипятком. Инцидент произошел накануне около 16:00 возле дома № 25 на улице Карбышева. Подруга помогла пострадавшей школьнице выбраться. Затем девочку госпитализировали с множественными ожогами.
На место происшествия выехали заместители прокурора округа. Во время проверки прокуратура установит обстоятельства происшествия, а также даст оценку о действиях должностных лиц компании, которая должна была заниматься ликвидацией коммунальной аварии.
Напомним, что накануне улицу Карбышева затопило кипятком. Причиной этого стала коммунальная авария, которая оставила местных жителей без горячей воды и отопления.