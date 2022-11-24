Пропаганда тюремных понятий довела омича до пяти лет колонии

В Омске вынесли приговор омичу, которого признали виновным в экстремистской деятельности, сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Согласно материалам уголовного дела, с декабря 2021 года по февраль 2022 года мужчина привлекал граждан в международное общественное движение «Арестантское уголовное единство». Верховный суд РФ признал это движение экстремистским, оно запрещено в РФ.
Подсудимый занимался пропагандой воровских и тюремных ценностей среди заключенных, а также распространял тексты с формулировками и понятиями организации. В них говорилась о призывах к массовым беспорядкам и запрете любого взаимодействия с властями и правоохранительными органами.
Суд признал омича виновным в возбуждении ненависти и вражды по признаку социальной принадлежности. Его приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 3 месяца.