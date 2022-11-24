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Пропаганда тюремных понятий довела омича до пяти лет колонии

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI

Омича отправили в колонию за пропаганду воровских ценностей

Мужчину признали виновным в экстремистской деятельности.

В Омске вынесли приговор омичу, которого признали виновным в экстремистской деятельности, сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Согласно материалам уголовного дела, с декабря 2021 года по февраль 2022 года мужчина привлекал граждан в международное общественное движение «Арестантское уголовное единство». Верховный суд РФ признал это движение экстремистским, оно запрещено в РФ.

Подсудимый занимался пропагандой воровских и тюремных ценностей среди заключенных, а также распространял тексты с формулировками и понятиями организации. В них говорилась о призывах к массовым беспорядкам и запрете любого взаимодействия с властями и правоохранительными органами.

Суд признал омича виновным в возбуждении ненависти и вражды по признаку социальной принадлежности. Его приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 3 месяца.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ФСБ#Экстремизм
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