Сбежал после аварии. В Омской области водитель насмерть сбил подростка

Вчера, 20 ноября, в Калачинском районе произошла смертельная авария. По предварительным данным, ДТП произошло около 19:10 на 3 км дороги Калачинск — Ивановка. Неизвестный водитель наехал на 17-летнего пешехода и скрылся с места аварии.
Подросток скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция объявила водителя в розыск. Его смогли найти буквально через пару часов. Подозреваемым оказался 42-летний житель Калачинского района, который в момент ДТП находился за рулем автомобиля «Жигули».
В момент задержания водитель находился в нетрезвом состоянии. Показания алкотектора составили 1.037 мг/л. Мужчина заявил, что выпил после ДТП. На водителя завели административные дела за нарушение правил расположения автомобиля на дороге, оставление места ДТП и употребление алкоголя после аварии. Материалы передадут следователям для возбуждения уголовного дела.