Сбежал после аварии. В Омской области водитель насмерть сбил подростка

В момент задержания водитель находился в нетрезвом состоянии. Показания алкотектора составили 1.037 мг/л. Мужчина заявил, что выпил после ДТП. На водителя завели административные дела за нарушение правил расположения автомобиля на дороге, оставление места ДТП и употребление алкоголя после аварии. Материалы передадут следователям для возбуждения уголовного дела.