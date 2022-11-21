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Сбежал после аварии. В Омской области водитель насмерть сбил подростка

Сегодня, 02:31
Фото: 1MI

В Омской области водитель насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП

Во время задержания полицейские обнаружили, что водитель пьян.

Вчера, 20 ноября, в Калачинском районе произошла смертельная авария. По предварительным данным, ДТП произошло около 19:10 на 3 км дороги Калачинск — Ивановка. Неизвестный водитель наехал на 17-летнего пешехода и скрылся с места аварии.

Подросток скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция объявила водителя в розыск. Его смогли найти буквально через пару часов. Подозреваемым оказался 42-летний житель Калачинского района, который в момент ДТП находился за рулем автомобиля «Жигули».

В момент задержания водитель находился в нетрезвом состоянии. Показания алкотектора составили 1.037 мг/л. Мужчина заявил, что выпил после ДТП. На водителя завели административные дела за нарушение правил расположения автомобиля на дороге, оставление места ДТП и употребление алкоголя после аварии. Материалы передадут следователям для возбуждения уголовного дела.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#ГИБДД#ДТП#Дети#Розыск
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