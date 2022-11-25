В базе утвержденных тарифов РЭКа Омской области появился новый документ. С 1 декабря вступит в силу повышение тарифов на газ для абонентов «Газпром межрегионгаз Омск»
Больше всего вырастет ценник для тех абонентов, кто использует природный газ для чего-то одного: либо для приготовления еды, либо для нагрева воды. У этих омичей кубометр газа будет стоить 10 рублей и 21 копейку, что на 67 копеек больше нынешнего тарифа.
Если абонент использует газ и для готовки, и для нагрева воды, то заплатит 7 рублей и 89 копеек за кубометр. Это на 52 копейки больше. В квартирах и домах с газовым отоплением тариф вырастет на 42 копейки и составит 6 рублей и 32 копейки за весь газ.
Для жителей севера Омской области другие расценки. Но и они поднимутся. Абоненты «Тевризнефтегаза» в Тарском, Тевризском и Знаменском районах с 1 декабря тоже начнут получать квитанции с новыми тарифами. Если используется одна только газовая плита, северные жители региона заплатят 9 рублей и 47 копеек за кубометр. Если и плита, и газовый водонагреватель, то 10 рублей, 14 копеек. А если, помимо прочего, отапливаться газом, то кубометр выйдет на 6 рублей и 47 копеек.
Напомним, что повышение тарифов на все коммунальные услуги изначально планировалось с 1 июля 2023 года, но из-за технических потребностей снабжающих организаций решено было повысить тарифы уже в этом году. Взамен пообещали не повышать ценник в течение полутора лет.