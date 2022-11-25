Для жителей севера Омской области другие расценки. Но и они поднимутся. Абоненты «Тевризнефтегаза» в Тарском, Тевризском и Знаменском районах с 1 декабря тоже начнут получать квитанции с новыми тарифами. Если используется одна только газовая плита, северные жители региона заплатят 9 рублей и 47 копеек за кубометр. Если и плита, и газовый водонагреватель, то 10 рублей, 14 копеек. А если, помимо прочего, отапливаться газом, то кубометр выйдет на 6 рублей и 47 копеек.