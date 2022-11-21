Окончено следствие по уголовному делу омского депутата Кипервара

Омский СК завершил следствие по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Омской области Андрея Кипервара.
«Следствие закончено и уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Напомним, как ранее сообщал Город55, уголовное дело на депутата было возбуждено13 октября 2021 года. Поводом для него стало то, что, по версии следствия, Кипервар, будучи директором ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», в 2015 – 2017 годах включил в налоговые декларации фиктивные сведения о расходах компании, и тем самым не заплатил налогов на добавленную стоимость на сумму порядка 45.7 млн рублей.