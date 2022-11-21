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Руки вверх и на выход. Омичи полтора часа ждали одежду после концерта.

Сегодня, 05:43
Фото: gdrive-arena.ru
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Омичей выгоняли на мороз после концерта группы «Руки вверх!» в G-Drive Арене

Юбилейный концерт группы «Руки вверх!» в Омске был испорчен сотрудниками G-Drive Арены. Люди замерзли, устали и опоздали на автобусы.

Телеграмм-канал «Не пытайтесь покинуть Омск» сообщил, что омичей подвел гардероб арены. Сотрудники массово теряли и путали вещи. Последний номерок обслужили спустя 1 час и 20 минут после завершения концерта. К этому времени охрана с помощью Росгвардии начала «освобождать» помещения на ночь. Около 300 омичей в итоге опоздали на шаттлы и массово пошли в «Ленту» — греться и вызывать такси.

«Сегодня после концерта группы „Руки Вверх!“ были задержки с выдачей верхней одежды в гардеробе, из-за чего часть гостей не успели на отправляющиеся шаттлы. Приносим извинения за доставленные неудобства, мы обязательно проведем работу над ошибками и к следующему мероприятию исправим этот момент», — прокомментировали ситуацию в официальной группе арены.

Напомним, ранее мы сообщали о «несуществующих» билетах на  ледовое шоу «Руслан и Людмила», также это шоу отметилось тем, что люди час ждали, чтобы пройти на концерт. Шоу началось на полчаса позже, а после омичи жаловались на звук и иные недочеты в работе G-Drive Арены. 

«Отвратительный звук». Омичи массово пожаловались на «G-Drive Арену»
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#G-Drive Арена#Концерт#Жалобы#Соцсети
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