Руки вверх и на выход. Омичи полтора часа ждали одежду после концерта.

Напомним, ранее мы сообщали о «несуществующих» билетах на ледовое шоу «Руслан и Людмила», также это шоу отметилось тем, что люди час ждали, чтобы пройти на концерт. Шоу началось на полчаса позже, а после омичи жаловались на звук и иные недочеты в работе G-Drive Арены.