Из ямы с кипятком в Омске, куда провалилась девочка, до сих пор откачивают воду

Город55 побывал на улице Карбышева, где произошло ЧП — в яму с горячей водой провалилась девочка.
На месте продолжаются аварийные работы. Его огородили ленточкой. Несколько машин откачивают кипяток из ямы.
Однако вода уже льется на дорогу и на морозе почти сразу превращается в лед. Водителям стоит быть осторожнее на этом участке.
Тем временем пар валит из подвала дома № 25. Его тоже затопило. Местные жители утверждают, что такие ЧП здесь происходят постоянно:
«Это уже второе с начала сезона, — рассказала Городу55 местная жительница. — С мужем как-то ехали на машине, чуть в такую же яму не провалились. Хорошо, что он вовремя заметил и успел затормозить. Вот буквально в ста метрах, до сих пор видно, где было раскопано. Постоянно ремонтируют, колодцы канализационные полные. Мы уже замучились!».
Дом школьницы Насти, которая провалилась в яму в этот раз, находится через дорогу от места происшествия. Жильцы говорят: проблемы с трубами, отоплением и горячей водой здесь постоянные.
«Все гнилое, — объясняет мужчина из квартиры на втором этаже. — То на одной, то на другой стороне дороги постоянно прорывает трубы, вечно что-то копают — раза два в год точно».
Пострадавшую девочку увезли в больницу. В «Тепловой компании», которая отвечает за трубы с горячей водой на этом участке, пообещали помочь семье пострадавшего ребенка.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже получил своим омским коллегам разобраться в ситуации.
Тем временем омские следователи провели обыски в «Тепловой компании», изъяли журналы заявок, обхода и осмотра тепловых сетей, должностные инструкции и другую документацию.