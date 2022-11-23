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Из ямы с кипятком в Омске, куда провалилась девочка, до сих пор откачивают воду

Сегодня, 12:34
Фото: Город55
Местные жители рассказывают, что такие ЧП здесь происходят постоянно. Однажды в такой провал чуть не угодило авто.

Город55 побывал на улице Карбышева, где произошло ЧП — в яму с горячей водой провалилась девочка.

На месте продолжаются аварийные работы. Его огородили ленточкой. Несколько машин откачивают кипяток из ямы.

Фото: 1MI

Однако вода уже льется на дорогу и на морозе почти сразу превращается в лед. Водителям стоит быть осторожнее на этом участке.

Фото: 1MI

Тем временем пар валит из подвала дома № 25. Его тоже затопило. Местные жители утверждают, что такие ЧП здесь происходят постоянно:

«Это уже второе с начала сезона, — рассказала Городу55 местная жительница. — С мужем как-то ехали на машине, чуть в такую же яму не провалились. Хорошо, что он вовремя заметил и успел затормозить. Вот буквально в ста метрах, до сих пор видно, где было раскопано. Постоянно ремонтируют, колодцы канализационные полные. Мы уже замучились!».

Дом школьницы Насти, которая провалилась в яму в этот раз, находится через дорогу от места происшествия. Жильцы говорят: проблемы с трубами, отоплением и горячей водой здесь постоянные.

«Все гнилое, — объясняет мужчина из квартиры на втором этаже. — То на одной, то на другой стороне дороги постоянно прорывает трубы, вечно что-то копают — раза два в год точно».

Пострадавшую девочку увезли в больницу. В «Тепловой компании», которая отвечает за трубы с горячей водой на этом участке, пообещали помочь семье пострадавшего ребенка.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже получил своим омским коллегам разобраться в ситуации.

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Тем временем омские следователи провели обыски в «Тепловой компании», изъяли журналы заявок, обхода и осмотра тепловых сетей, должностные инструкции и другую документацию.

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