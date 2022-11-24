В этом сезоне отрасль организации праздничных мероприятий переживает не лучшие времена. Ее представители утверждают: 2022 год откинул их на пять лет назад.
Из-за непростой сегодняшней ситуации многие компании либо отказываются от корпоративов совсем, либо планируют их максимально скромными. У малого и среднего бизнеса, едва пережившего пандемию, часто и нет средств на праздники а-ля Лас-Вегас. А крупные корпорации, у которых деньги есть, отказываются от масштабных корпоративов по этическим соображениям, считает директор агентства «Гринвич» Артем Касаткин.
Вместо них в этом сезоне набирают популярность квизы и благотворительные корпоративы.
«Компания закупает конфеты и мандарины. И ту же самую интеллектуальную игру можно совместить с расфасовкой подарков для беженцев или для воспитанников детских домов, — объясняет Артем Касаткин. — Я обычно клиентам не навязываю фонды или тех, кому надо что-то подарить. Они выбирают сами. Сейчас еще появился запрос на варианты спортивного праздника. Компании отказываются от стереотипов, что корпоратив — это обязательно вечерние платья и танцы. И, например, арендуют лед, чтобы там покататься и устроить что-то движняковое».