Из-за непростой сегодняшней ситуации многие компании либо отказываются от корпоративов совсем, либо планируют их максимально скромными. У малого и среднего бизнеса, едва пережившего пандемию, часто и нет средств на праздники а-ля Лас-Вегас. А крупные корпорации, у которых деньги есть, отказываются от масштабных корпоративов по этическим соображениям, считает директор агентства «Гринвич» Артем Касаткин.