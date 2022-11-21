Чтобы не хвататься в панике за поручни улетающего 2022 года, стоит спланировать приятные хлопоты и время на отдых заранее. Город55 подготовил список мест, куда нужно или можно сходить в последние дни декабря.
Пресс-служба администрации Омска с начала ноября начала постепенно сообщать о местах, где возможна законная продажа праздничных деревьев. Также есть примерная стоимость, уже сейчас можно расписывать бюджет. Как сообщают предприниматели, ель будет стоить от 1,5 тыс. рублей, пихта от 700 рублей, сосна от 400 рублей, а новогодние пихтовые букеты от 100 рублей.
В Центральном округе Омска деревья будут продаваться круглосуточно по следующим адресам:
В Кировском округе обещают 30 елочных базаров. 12 из них будут работать по договору с администрацией, а остальные расположатся на территориях, прилегающих к торговым комплексам.
Жителям Октябрьского округа тоже повезло, у них откроется 15 елочных базаров:
Ленинский округ предприниматели не слишком облюбовали в этом году. Всего 6 официальных точек продаж:
В Советском округе Омска планируют открыть 19 елочных базаров. Их адреса пока не определены, аукцион состоится 22 ноября.
Сложно представить празднование Нового года в Омске без массовых катаний на коньках. В этом году самый большой каток будет у «Красной звезды». Там готовят 13-ти метровую елку, тысячи лампочек и прокат коньков для льда площадью 12,7 тыс. кв. м. В будни, кроме понедельника, можно будет покататься с 18:00 до 22:00, а на выходные и в сами праздники — с 14:00 также до 22:00.
Похолодание позволило, наконец, заливать лед в парке 30-летия ВЛКСМ на Комсомольской аллее и в Советском парке — у главного входа со стороны Андрианова.
Для тех, кто не любит кататься на коньках, доступны не менее веселые развлечения. Помимо обустройства катков, в парках вовсю намораживают воду на горках.
Заливка хоккейных площадок по городу начнется с 1 декабря. Но на городских катках с прокатом, если позволит погода, покататься можно будет уже со следующей недели.
Изменится точка притяжения для гуляющих горожан. Главная омская елка в этом году будет у цирка. В цирке же пройдут новогодние мероприятия для отличников и ребятишек из многодетных семей.
По городу стартуют развлечения для любителей посоревноваться.
Уже с 15 ноября в КТОСах стартовало сразу несколько новогодних проектов. Это конкурсы на лучшую игрушку и лучшее видеопоздравление, а также онлайн-викторина «Что такое Новый год?» С 1 декабря стартует онлайн-конкурс «Морозные узоры». Омичей приглашают оформить подъезды домов, балконы и окна своих квартир гирляндами, бумажными снежинками, искусственным снегом, аппликациями и тем, что только может взбрести в голову.
Левый берег раньше всех анонсировал и свои, местные конкурсы. С 1 декабря в КТОСе «Левобережный-8» начнутся конкурсы на лучший новогодний рисунок, лучшую открытку и поделку «В снежном царстве, морозном государстве».
С 5 декабря КТОС «Кировец-4» организует конкурс «Лучший снеговик во дворе».
С 6 по 28 декабря среди общеобразовательных школ округа пройдет ежегодный смотр-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза».
С 10 декабря в КТОСах «Левобережный-2», «Левобережный-3», «Левобережный-6», «Левобережный-7», «Левобережный-9», «Левобережный-11», «Левобережный-12» от жителей будут принимать фото и видео с наряженными елками, потом выберут самую стильную и интересную.
15 декабря КТОС «Кировец-1» угостит омичей ароматными мандаринами в рамках акции «В новогодних мандаринах вкус такой неповторимый!».
С 16 по 23 декабря в микрорайоне «Прибрежный» пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовой территории.
Активное празднование — катки, горки, уличные празднования
27 ноября Дед Мороз прибудет на специальном поезде-резиденции в Омск в 12:35. 19 вагонов отстукивают по рельсам знакомую всем мелодию аж с 22 октября. Всего Дед Мороз посетит больше 100 городов России и проедет больше 33 тыс. км. Из Омска резиденция направится в Тюмень в 17:55 по омскому времени. За пять с лишним часов, пока Дед Мороз пробудет у нас, можно успеть посмотреть сами вагоны и поучаствовать в праздничной программе.
Для тех, кто не успевает на поезд, но весточку передать хотел бы, стартовала «Сказочная почта Деда Мороза». До 26 декабря можно написать письмо новогоднему волшебнику. Письма принимают в муниципальных библиотеках и даже в электронном виде.
Также можно посетить сибирскую резиденцию Деда Мороза в музее-заповеднике «Старина Сибирская», в Большеречье. Добираться туда чуть ближе, чем до Великого Устюга, а атмосфера не менее новогодняя.
В Омской области на 20 млн рублей закупят больше 40 тысяч сладких подарков для детей. Их отправят в районные администрации, детские дома, центры социального обслуживания, школы-интернаты, минспорта, УФСБ, УМВД, МЧС, УФСИН, Росгваргию, пограничное управление и войсковые части.
Традиционно в Омске проходит множество красивейших показов, концертов и программ, посвященных зиме и Новому году.
В Музее им. Врубеля — Центр «Эрмитаж-Сибирь» с 26 ноября по 3 декабря омичей ждет интерактивный спектакль: «В чем секрет волшебства». В основу постановки легли фольклорные произведения, авторские сказки, полотна В. Васнецова, И. Билибина и М. Врубеля. Рекомендовано для семейного просмотра с детьми от 6 лет.
В Омском «ТЮЗе» и ДК им. Малунцева в ноябре и декабре ждем один из самых сказочных и новогодних спектаклей — «Щелкунчик». Поверить в волшебство смогут не только дети, но и взрослые.
Со 2 декабря в Органном зале Омской филармонии ожидается авторский концерт, вдохновленный творчеством А. С. Пушкина — «Была метель». Сюжет завихрится под музыкальные иллюстрации, дополнят программу романсы на стихи Пушкина в исполнении солистов филармонии.
До 17 декабря можно успеть на сказочный балет «Конек-горбунок» в Музыкальном театре. Премьера этого сезона удалась на славу, помпезно-ироничное переложение сказки Ершова не оставляет омичей равнодушными.
До 18 декабря омичи с 4 лет могут посетить омский театр «Арлекин», чтобы посмотреть спектакль «Снеговик-почтовик», а после спектакля сфотографироваться с Дедом Морозом и сказочными героями. Для детей от 2 лет «Арлекин» с 18 декабря подготовил спектакль-игру в фойе-гостиной у елки, на втором этаже кукольного театра. После «Белой-белой сказки» также можно будет пообщаться с новогодними персонажами.
В «Пятом театре» с 17 декабря маленьких омичей ждет спектакль «Зимовье зверей» — новогодняя сказка о дружбе и взаимовыручке пяти зверят.
Сюжет Г. Х. Андерсена «Снежная королева» в представлении не нуждается. Одну из самых «зимних» волшебных сказок покажут артисты «Галерки» с 19 декабря.
18 декабря в Концертном зале Омской филармонии пройдет юмористическая музыкальная программа: «Снегурочку вызывали?», история эта будет об артистах, которых захватила новогодняя суета. Прозвучат популярнейшие песни российской эстрады в исполнении солистов филармонии.
Серьезное музыкальное мероприятие пройдет 29 декабря в Органном зале Омской филармонии. «Музыка зимнего торжества» — это органный вечер в мультимедийных декорациях. Прозвучат произведения композиторов разных эпох.
Задорный спектакль о сплаве науки и новогоднего волшебства пройдет в театре «Арлекин» под самый Новый год, 31 декабря. Спектакль «Миссия «Новый год» рекомендуется к посещению от 12 лет.