Сложно представить празднование Нового года в Омске без массовых катаний на коньках. В этом году самый большой каток будет у «Красной звезды». Там готовят 13-ти метровую елку, тысячи лампочек и прокат коньков для льда площадью 12,7 тыс. кв. м. В будни, кроме понедельника, можно будет покататься с 18:00 до 22:00, а на выходные и в сами праздники — с 14:00 также до 22:00.