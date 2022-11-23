После падения ребенка в яму с кипятком в омской Тепловой компании прошли обыски

По сообщению следственного комитета РФ по Омской области, в Омске продолжается расследование уголовного дела о падении в кипяток маленькой девочки. Дело возбуждено по статье «Халатность».
«Прорыв трубы произошел вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками МП г. Омска „Тепловая компания“ по своевременной проверке износостойкости труб на обслуживаемом участке теплоснабжения и ограждению аварийного участка», — говорят в ведомстве.
Следователи уже осмотрели место происшествия и проверили показания свидетелей. Также в МП Омска «Тепловая компания» прошел обыск, в ходе которого изъята документация организации.
Сейчас допрашиваются свидетели и проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и выявления виновных.
Подробности ЧП, которое случилось накануне в Омске, можно узнать по ссылкам ниже.