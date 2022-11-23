Омский «Авангард» прервал победную серию, уступив «Спартаку»

За 6 минут до конца встречи капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил 2 минуты за подножку, а еще через минут с небольшим на скамейку штрафников сел и Павел Дедунов. Через полторы минуты к нему присоединился уже Виктор Сведберг. Таким образом за пять с небольшим минут омичи схлопотал сразу три удаления подряд и обрубили все шансы спасти игру.