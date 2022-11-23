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Омский «Авангард» прервал победную серию, уступив «Спартаку»

Сегодня, 15:51
Фото: Город55
23 ноября на домашней G-Drive Арене омский «Авангард» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Игра началась практически в равной борьбе, обе команда старались поскорее забить первую шайбу. Реальный шанс на это появился у омичей через 9 минут после стартового свистка — они заработали большинство. Было остро, близко, но тщетно.

За 3.5 минуты до окончания первого отрезка матча в меньшинстве остались уже «ястребы». Выстояли, отбились еще и в атаку сбегали, но за 54 секунды до сирены опять удалились за толчок клюшкой. «Постарался» Рид Буше.

Первую половину матча игра была равнойПервую половину матча игра была равной
Первую половину матча игра была равной
Фото: Город55

Второй период «Авангард» начал в меньшинстве, но у гостей и в этот раз ничего не вышло.
На 6-й минуте второй двадцатиминутки Кристиан Ярош убежал в отрыв, но оказался на льду перед воротами Алексея Красикова.

За 54 секунды до экватора матча счет все же был открыт, ворота Василия Демченко пробил нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.

Первая шайба в игре на счету гостей
Фото: Город55

Буквально сразу же «ястребы» получили шанс отыграться — за подножку был удален спартаковец Никиты Сусуев. Однако шайба в воротах Красикова так и не побывала. 
На 15-й минуте матча игроки немного потолкались и Рид Буше вновь поехал на скамейку штрафников. Гости большинство реализовали: отличился защитник москвичей Джозеф Кин.

Счет после двух периодов игры
Фото: Город55

Больше голов 11 687 зрителей, пришедших на G-Drive Арену во втором периоде не увидели.

В третьем периоде «ястребы» всеми силами пытались спасти встречу, пару раз были на грани, но шайба упорно не хотела идти в ворота Красикова.

За 6 минут до конца встречи капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил 2 минуты за подножку, а еще через минут с небольшим на скамейку штрафников сел и Павел Дедунов. Через полторы минуты к нему присоединился уже Виктор Сведберг. Таким образом за пять с небольшим минут омичи схлопотал сразу три удаления подряд и обрубили все шансы спасти игру.

За две с небольшим минуты до финальной сирены защитник москвичей Максим Чудинов чуть было не поставил точку в этом матче: 0:3, но за секунду до окончания матча омичи забили-таки гол престижа.  Без «сухаря» вратаря «Спартака» оставил Рид Буше.

В итоге победная серия «ястребов» прервалась на 9 победах.

Итоговый счет игры
Фото: Город55
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