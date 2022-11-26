Омский «Авангард» забрал первую игру на выезде, одолев «Северсталь»

В субботу, 26 ноября, в Череповце омский «Авангард» начал свою выездную серию матчем с местной «Северсталью». В упорной борьбе победа досталась «ястребам».
Весь первый период хозяева льда доминировали на площадке и гол не заставил себя ждать, – на 7 минуте счет открыл нападающий «Северстали» Игорь Гераськин с передачи Робина Пресса.
Во второй двадцатиминутке омичи полностью перестроили игру и сумели забить два быстрых гола. Сначала на 38-й секунде периода Корбэн Найт сравнял счет, ему ассистировал Рид Буше и Владимир Ткачев, а на 7-й минуте Арсений Грицюк обработал отскочившую на пятаке шайбу и вывел омичей вперед.
На 10-й минуте второго отрезка игры омичи надолго остались в меньшинстве: после видеопросмотра судьи выписали Риду Буше 5+20 минут штрафа якобы за удар коленом нападающего «Северстали» Александра Суворова.
Получив реальный шанс, хозяева льда как могли старались сравнять счет, но тщетно, омичи выстояли. С 2:1 в пользу «Авангарда» на табло команды ушли на второй перерыв.
В третьем периоде омич закрылись в обороне и «Северсталь» практически ничего не могла соорудить у ворот Василий Демченко. А вот омичи, напротив, провели несколько острых контратак и имели несколько неплохих моментов для увеличения отрыва в игре.
За минуту до финальной сирены «Северсталь» поменяла вратаря на 6 полевого игрока и за секунду до завершения периода могли сравнять счет, но Демченко уверенно обрубил все шансы.
Итог игры 2:1 в пользу «Авангарда», который едет дальше к «Локомотиву» и ЦСКА.