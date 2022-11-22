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Протрезвеет в СИЗО. Омича, сбившего насмерть подростка, отправят под стражу

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
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Сбивший подростка омич отправится под стражу на 2 месяца

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу для жителя Омской области, сбившего на трассе подростка. Пока срок 2 месяца.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что ведомство поддержало ходатайство от следствия в суде, по которому решалось, заключать ли обвиняемого в ДТП со смертельным исходом под стражу.

22 ноября Калачинская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения с оставлением места ДТП». Калачинский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Ход дальнейшего расследования находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что дело ранее взяли на контроль в СУ СК РФ, Александр Бастрыкин поручал СУ СКР Омской области предоставить оперативный отчет.

На данный момент следствие установило, что 20 ноября вечером 42-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-21074» ехал по трассе, ведущей к селу Глуховка Калачинского района, и сбил стоящего на обочине 17-летнего пешехода. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте.

Оперативники установили личность водителя и задержали его. Мужчина скрылся с места ДТП и не предпринял мер по оказанию помощи пострадавшему. Также выяснилось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя сначала заявлял, что выпил после аварии.

Дело по сбитому подростку в Омской области взял на контроль лично Бастрыкин
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#Прокуратура Омской области#Новости#Омская область#Калачинск#Уголовное дело#Авария#Смертельное ДТП#Алкогольное опьянение#Дарья Зыкова
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