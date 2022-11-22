Протрезвеет в СИЗО. Омича, сбившего насмерть подростка, отправят под стражу

Оперативники установили личность водителя и задержали его. Мужчина скрылся с места ДТП и не предпринял мер по оказанию помощи пострадавшему. Также выяснилось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя сначала заявлял, что выпил после аварии.