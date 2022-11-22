Протрезвеет в СИЗО. Омича, сбившего насмерть подростка, отправят под стражу

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что ведомство поддержало ходатайство от следствия в суде, по которому решалось, заключать ли обвиняемого в ДТП со смертельным исходом под стражу.
22 ноября Калачинская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения с оставлением места ДТП». Калачинский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Ход дальнейшего расследования находится на контроле прокуратуры.
Напомним, что дело ранее взяли на контроль в СУ СК РФ, Александр Бастрыкин поручал СУ СКР Омской области предоставить оперативный отчет.
На данный момент следствие установило, что 20 ноября вечером 42-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-21074» ехал по трассе, ведущей к селу Глуховка Калачинского района, и сбил стоящего на обочине 17-летнего пешехода. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте.
Оперативники установили личность водителя и задержали его. Мужчина скрылся с места ДТП и не предпринял мер по оказанию помощи пострадавшему. Также выяснилось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя сначала заявлял, что выпил после аварии.