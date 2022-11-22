Бурков поручил главам районов проконтролировать поддержку семей мобилизованных

Вчера, 21 ноября, губернатор Омской области Александр Бурков провел совещание с главами муниципальных районов. Во время мероприятия глава региона поручил обеспечить семьи мобилизованных всеми мерами социальной поддержки.
Губернатор поставил задачу руководителям муниципалитетов, чтобы они проконтролировали работу районных штабов. Так, для семей мобилизованных выделили средства на догазификацию.
Членов семей обслуживают на дому, пожилым родственникам и родственникам с инвалидностью помогают в быту. Также в списке поддержки находится социальная реабилитация детей-инвалидов, компенсация затрат на зарплату и профобучение.