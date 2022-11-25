Всем участникам СВО из Омской области утвердили выплаты по 100 тысяч рублей

Чтобы получить единовременную выплату, участникам СВО нужно будет обратиться в МФЦ Омской области с заявлением, паспортом и документом, подтверждающим участие в СВО. Можно отправить заверенные документы почтой или в электронном виде, если у заявителя есть электронная подпись. Также выплату смогут оформить доверенные лица. Форма нужного заявления есть в приложению к указу № 197 на портале правительства Омской области.