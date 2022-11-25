Всем участникам СВО из Омской области утвердили выплаты по 100 тысяч рублей

На портале правовой информации опубликовали указ губернатора, распространяющий право на единовременные выплаты для мобилизованных на новые категории граждан.
По новому указу единовременные выплаты в 100 тыс. рублей получат все участники СВО от Омской области. Раньше эта мера социальной поддержки касалась только тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Теперь же выплата распространится на контрактников, добровольцев, сотрудников УМВД и росгвардейцев.
Чтобы получить единовременную выплату, участникам СВО нужно будет обратиться в МФЦ Омской области с заявлением, паспортом и документом, подтверждающим участие в СВО. Можно отправить заверенные документы почтой или в электронном виде, если у заявителя есть электронная подпись. Также выплату смогут оформить доверенные лица. Форма нужного заявления есть в приложению к указу № 197 на портале правительства Омской области.
Вступает в силу указ на следующий день после публикации, то есть с 26 ноября, но распространяется на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.