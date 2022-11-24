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Несмотря на отмену многих корпоративов в Омске, артисты не снижают цену концертов

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
Об этом Городу55 рассказали организаторы массовых мероприятий.

Встреча нового, 2023 года в Омске будет сдержанной. Большинство компаний отказываются от масштабных корпоративов, либо сокращают праздничные программы до минимума.

По словам представителей отрасли, 2022 год откинул их к уровню 2017 года, объем заказов по сравнению с допандемийным временем сократился примерно вдвое.

Однако в том, что касается музыкантов и групп, особого снижения стоимости не наблюдается:

«Все зависит от конкретного артиста, — рассказал Городу55 директор ивент-агентства „Коперник“ Антон Дымченко. — Я бы не сказал, что кто-то демпингует. Понятно, что тех, кто высказывался против СВО, не заказывают, опасаются. Но в целом здесь ситуация как была, так и есть. Артисты свою планку не снижают, что в данной ситуации, наверное, правильно. Кто может себе позволить их выступление, тот и заказывает. Кто нет — нет».

Кроме того, в случае, если придется организовывать концерт в рамках корпоратива, для ивент-агентств, могут возникнуть определенные сложности.

«Наверное, есть какие-то артисты, которые вообще не выступают, но я с этим не сталкивался, — объясняет директор рекламного агентства „Гринвич“ Артем Касаткин. — Но, понятное дело, если мне поступит задача вписать в сценарий артиста, тогда мы будем проверять на соответствие всем базам, рискам. Потому что ситуация сейчас такая».
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#Анна Микула#Общество#Омск#Город#Новый год
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