Детский сад на болоте в Омске строила компания с «багажом» подрядов от «РЖД»

Подводя итог разобра всех компаний, хочется сказать: эпопея с детскими садами в итоге завершилась уголовным делом, но сами объекты на данный момент либо сданы и функционируют, либо приближаются к этому. При этом затягивание строительства в конечном итоге обернулось увеличением сумм в контрактах на сотни миллионов рублей, которые поубавили бюджет. По сути, больше всех досталось лишь «НПО Глобал Гис», которое включили в реестр недобросовестных и лишили доступа к госконтрактам до 2024 года. Вот только произошло это не из-за строительства детсада, а за недоработки по другому нацпроекту — «Здравоохранение».