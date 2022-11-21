Детский сад на болоте в Омске строила компания с «багажом» подрядов от «РЖД»

Омский СК продолжает разбираться во всех нюансах уголовного дела по поводу задержек в строительстве и вводе в эксплуатацию шести детских садов. Ранее Город55 рассказывал о подрядах семьи Антропенко и заслуженного строителя Рафика Сафаряна, компании чемпиона мира по панкратиону Алексея Резникова и ООО «Глобал ГИС», которое удостоилась пять раз попасть в реестр недобросовестных застройщиков. Сегодня - об ООО «ИКГ-Транс», которое строило детский сад на улице 1-й Станционной.
«РЖД», интернат и поликлиника
ООО«ИКГ-Транс» появилось на строительном рынке Омска летом 2005 года. На момент основания и сейчас ее учредителем значится предприниматель Самвел Григорян, а директором числится Василий Ткач.
На данный момент финансовые успехи компании выглядят так: 619.3 млн рублей выручки, что больше на 64%, чем годом ранее, чего не скажешь о чистой прибыли, которая упала на 98% - до 1 млн рублей.
Куда интереснее выглядят контрактные предпочтения «ИКГ-Транса» на Госзакупках. Стартовала компания в 2012 году и заключила подряд на ремонт санатория-профилактория «Алтай» в городе Новоалтайск Алтайского края почти на 4.5 млн рублей. Заказчик – ОАО «РЖД».
С того момента железнодорожники и их дочка АО «РЖДСтрой» зачастили с подрядами к «ИКГ-Трансу», — на данный момент заключено уже более 30 различных контрактов более чем на 1 млрд рублей.
Тем временем по заказу правительства Омской области, мэрии Омска, различных министерств и ведомств компания не может похвастаться большим числом объектов, однако некоторые из них весьма значимые и освещались на различных уровнях. Например, строительство корпуса «Омского психоневрологического интерната» за 517 млн рублей. Этот подряд «ИКГ-Транс» выиграла у компании экс-депутата Законодательного собрания Омской области и Почетного строителя России Сергея Оркиша.
В данный момент у «ИКГ-Транс» заключен контракт с региональным министерством строительства на возведение и оснащение поликлиники в поселке «Волжский» почти за 735 млн рублей.
На болоте
Теперь, собственно, о дошкольном учреждении на улице 1-я Станционной в Омске. Контракт на его строительство «ИКГ-Транс» и департамент строительства администрации Омска подписали 23 сентября 2020 года. Изначально планировалось, что за 167.5 млн рублей подрядчик построит детсад на 140 мест к 20 августа 2021 года.
Однако что-то пошло не так, объект ввели в эксплуатацию лишь 29 декабря 2021 года, да и строительство подорожало - прибавило почти 50.3 млн рублей. Не слишком ли большое завышение цены?
Между тем, торжественное открытие этого детского сада и вовсе состоялось только 15 марта текущего года.
Вот только через пару месяцев после торжеств по случаю открытия, дошкольное учреждение пришлось закрыть. Дело в том, что подвалы здания стали подтапливаться грунтовыми водами, по стенам пошла плесень. Позже выяснилось, что объект строили на подтапливаемой территории - по сути, на болоте.
Кто виноват?
После прокурорской проверки, на чиновников из департаментов строительства, а также архитектуры и градостроительства мэрии Омска было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность с причинением крупного ущерба». Поводом как раз и стали подтопления и плесень.
Позже городские чиновники отчитались, что, мол, все проблемы устранены и садик вновь функционирует с 15 августа.
«Весной и летом организациями, выполняющими работы по проектированию и строительству детского сада, собственными силами и за свой счет был проведен ряд мероприятий, в результате которых в настоящее время в подвальном помещении подтопление отсутствует. Были выполнены работы по монтажу внутреннего дренажа в целях предупреждения в дальнейшем подтопления подвальных помещений при эксплуатации детского сада», - поясняли тогда в департаменте строительства.
Тем временем, как выяснили Город55, о проблемах с грунтовыми водами, скорее всего, знали и чиновники, и «ИКГ-Транс». Последний, к слову, уверяет, что неоднократно предупреждал заказчиков об уровне грунтовых вод на объекте, не соответствующих проекту.
Теперь виновных в этих непростых взаимоотношениях устанавливают следователи омского СК, но есть и один вопрос - а не повторится ли ситуация с водой в подвалах будущей весной?
Не без греха
Собственно, и к самому «ИКГ-Трансу» в истории с детсадом на 1-й Станционной есть вопросы. Просрочка по вводу в эксплуатацию есть, да и других прегрешений при строительстве было не мало. Об этом говорят штрафы и пени, коих набралось почти на 1.5 млн рублей. Так, в одной из претензий, например, сообщается:
«Исходя из графика генподрядчик обязан до 10.03.2021 выполнить следующие виды работ: конструктивные решения; мероприятия по допуску инвалидов; до 10.06.2021: архитектурные решения; силовое электрооборудование и электрическое освещение».
Вот только по состоянию на 22.07.2022 часть из этих работ, как указано в документе, была выполнена не в полном объеме, а часть – и вовсе не выполнена. Заметим, что это происходило за месяц до сдачи объекта.
В этой же претензии есть и другая строчка:
«В адрес департамента строительства поступило информационное письмо от Акционерного общества «ОмскВодоканал» от 30.06.2021 года о неприемлемом качестве строительства наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения объекта».
Указывалось, что специалисты «ОмскВодоканала» нашли сразу 13 нарушений, обнаружив скрытые работы, выполненые не квалифицированно. Мог ли именно такой подход подрядчика к оборудованию водоснабжения и водоотведения в конечном счете привести к подтоплению подвалов?
По судам
И еще один интересный нюанс: 8 ноября текущего года Арбитражный суд Омской области принял исковое заявление департамента строительства мэрии Омска к «ИКГ-Транс» с претензиями более чем на 2.5 млн рублей.
Что это за претензии и чего они касаются, в документах суда пока не значится. Возможно, они связаны как раз с подтоплениями, штрафами и пеней из-за строительства детсада на 1-й Станционной.
***
Подводя итог разобра всех компаний, хочется сказать: эпопея с детскими садами в итоге завершилась уголовным делом, но сами объекты на данный момент либо сданы и функционируют, либо приближаются к этому. При этом затягивание строительства в конечном итоге обернулось увеличением сумм в контрактах на сотни миллионов рублей, которые поубавили бюджет. По сути, больше всех досталось лишь «НПО Глобал Гис», которое включили в реестр недобросовестных и лишили доступа к госконтрактам до 2024 года. Вот только произошло это не из-за строительства детсада, а за недоработки по другому нацпроекту — «Здравоохранение».
Между тем, описанные нами компании прямо сейчас затягивают и тормозят строительство еще целого ряда значимых социальных объектов: детского сада в райцентре Большеречье и школы в рабочем поселке Горьковское, корпуса «Такмыкского дома-интерната» и школы на проспекте Космическом в Омске. И там история повторяется, просрочки обязательств, удорожание строительства, штрафы, суды, но все это не мешает обозначенным компаниям выигрывать новые аукционы и заключать контракты. А что, 44 ФЗ же не запрещает. Хотя выход есть, и «НПО Глобал ГИС» в этом убедился.