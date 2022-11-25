Жители омского дома, где девочка упала в яму с кипятком, пожаловались на проблемы

В Омске 22 ноября на улице Карбышева между домами № 25 и № 27 произошел прорыв на теплотрассе. В результате коммунальной аварии произошло разрушение асфальта и образовалась яма с кипятком, куда упала 12-летняя девочка. А у местных жителей отключили горячую воду и отопление.
В паблике «Омск Live» жильцы дома № 25 рассказали о неприятных последствиях аварии. Омичи рассказали, что подвал затопило кипятком, из-за чего квартиры превратились в парилку.
«В квартирах находиться невозможно, присутствует запах сырости, окна не успевают отпотевать, — рассказали жильцы дома. — Подвал полон горячей воды. От сырости и конденсата вода выступает на полу в квартирах».
По словам автора поста, жители обращались в управляющую компанию, администрацию Ленинского округа и «Тепловую компанию», но ситуация не изменилась. Омичи переживают, что после такого потопа в доме появится плесень и грибок.