Жители омского дома, где девочка упала в яму с кипятком, пожаловались на проблемы

В Омске 22 ноября на улице Карбышева между домами № 25 и № 27 произошел прорыв на теплотрассе. В результате коммунальной аварии произошло разрушение асфальта и образовалась яма с кипятком, куда упала 12-летняя девочка. А у местных жителей отключили горячую воду и отопление.