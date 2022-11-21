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Следственный комитет завел уголовное дело после жуткой аварии с омским подростком

Сегодня, 04:25
Фото: 1MI

В Омской области завели уголовное дело после смертельного ДТП с подростком

Водитель сбил пешехода, а затем скрылся с места ДТП.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело на 42-летнего жителя села Глуховка Омской области. Его подозревают в смертельном наезде на 17-летнего подростка.

Напомним, что авария произошла накануне около 18:30 в районе села Тургеневка на трассе Калачинск-Ивановка. Мужчина ехал в нетрезвом виде за рулем автомобиля «Жигули», когда сбил пешехода. Водитель скрылся с места ДТП, а подросток скончался на месте от полученных травм.

Подозреваемого задержали. Следствие будет обращаться в суд с ходатайством, чтобы мужчину арестовали. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Уголовное дело#Следственный комитет#ДТП#Дети
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