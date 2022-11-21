Следственный комитет завел уголовное дело после жуткой аварии с омским подростком

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело на 42-летнего жителя села Глуховка Омской области. Его подозревают в смертельном наезде на 17-летнего подростка.
Напомним, что авария произошла накануне около 18:30 в районе села Тургеневка на трассе Калачинск-Ивановка. Мужчина ехал в нетрезвом виде за рулем автомобиля «Жигули», когда сбил пешехода. Водитель скрылся с места ДТП, а подросток скончался на месте от полученных травм.
Подозреваемого задержали. Следствие будет обращаться в суд с ходатайством, чтобы мужчину арестовали. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.