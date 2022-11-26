Усиление пограничного ковид-контроля – фейк. Омичей пускают домой из-за границы

Омичи, возвращающиеся из-за рубежа все еще должны заполнять анкеты, а тестировать будут только тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач 17 октября 2022 года. Ни о каких новых антиковидных мерах речи не идет.