Усиление пограничного ковид-контроля – фейк. Омичей пускают домой из-за границы

Пресс-служба омского Роспотребнадзора опубликовала обращение к омичам по поводу распространяющегося фейка. По их данным, в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что скоро вернется пограничный ковид-контроль как на пике пандемии. Роспотребнадзор подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют действительности.
Омичи, возвращающиеся из-за рубежа все еще должны заполнять анкеты, а тестировать будут только тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач 17 октября 2022 года. Ни о каких новых антиковидных мерах речи не идет.
Напомним, недавно омичам отменили обязательную вакцинацию для работников тех сфер, где она еще была нужна.