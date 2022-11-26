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Усиление пограничного ковид-контроля – фейк. Омичей пускают домой из-за границы

Сегодня, 04:57
Фото: 1MI
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Жесткий ковид-контроль в Омской области не вводили

Роспотребнадзор обеспокоился фейковой информацией в соцсетях о возвращении мер ковид-контроля как в пик пандемии. Жителям Омской области карантины и повальные тестирования не грозят.

Пресс-служба омского Роспотребнадзора опубликовала обращение к омичам по поводу распространяющегося фейка. По их данным, в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что скоро вернется пограничный ковид-контроль как на пике пандемии. Роспотребнадзор подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Омичи, возвращающиеся из-за рубежа все еще должны заполнять анкеты, а тестировать будут только тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач 17 октября 2022 года. Ни о каких новых антиковидных мерах речи не идет.

Напомним, недавно омичам отменили обязательную вакцинацию для работников тех сфер, где она еще была нужна.

Коронавирус позади. Омичам отменили обязательную вакцинацию
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#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Ковид#Ограничения#Путешествие#Анализ#Роспотребнадзор
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