В омской «Тепловой компании» прокомментировали инцидент с девочкой, упавшей в кипяток

В МП «Тепловая компания» прокомментировали ситуацию с падением 12-летней девочки в яму с кипятком. В пресс-службе предприятия рассказали, что диспетчерская служба получила сообщение о прорыве теплотрассы между домами № 25 и № 27 на улице Карбышева в 16:40. На место сразу выехала аварийная бригада.