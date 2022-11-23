В омской «Тепловой компании» прокомментировали инцидент с девочкой, упавшей в кипяток

В МП «Тепловая компания» прокомментировали ситуацию с падением 12-летней девочки в яму с кипятком. В пресс-службе предприятия рассказали, что диспетчерская служба получила сообщение о прорыве теплотрассы между домами № 25 и № 27 на улице Карбышева в 16:40. На место сразу выехала аварийная бригада.
В 17:00 специалисты отключили тепловые сети, выставили ограждения и откачали воду, после чего устранили повреждение. По всей видимости, девочка успела упасть в яму с кипятком в тот момент, когда сотрудники предприятия ехали на место.
«МП „Тепловая компания“ готово оказать всю необходимую помощь пострадавшему ребенку», — добавили в пресс-службе организации.