Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дело по сбитому подростку в Омской области взял на контроль лично Бастрыкин

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI
иллюстрация

Главе СКР Бастрыкину доложат об аварии с погибшим подростком в Омской области

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела. В Омской области мужчина насмерть сбил 17- летнего подростка и скрылся с места ДТП.

Пресс-служба СУ СКР Омской области сообщила, что Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в Омской области О. Е. Винникову предоставить оперативный отчет. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате следственного комитета.

Следователи расследуют уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, 20 ноября около 19 часов на 3 км дороги Калачинск — Ивановка водитель сбил 17-летнего подростка и скрылся с места происшествия. После объявления в розыск подозреваемого нашли через пару часов. Им оказался 42-летний житель Калачинского района, он был за рулем «Жигулей».

Показания алкотестера выявили опьянение, но мужчина сказал, что выпил уже после аварии. Теперь следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившейся трагедии.

Следственный комитет завел уголовное дело после жуткой аварии с омским подростком
Узнать подробнее
#СУ СКР#Новости#Омская область#Александр Бастрыкин#Авария#Уголовное дело#Следственный комитет#Смертельное ДТП#Погиб подросток#Дарья Зыкова
Подпишитесь
Руки вверх и на выход. Омичи полтора часа ждали одежду после концерта
Сегодня, 05:43
Окончено следствие по уголовному делу омского депутата Кипервара
Сегодня, 09:43
Детский сад на болоте в Омске строила компания с «багажом» подрядов от «РЖД»
Сегодня, 08:44
Крутите колесо. Омичи узнали пол будущего ребенка необычным способом
Сегодня, 03:47
Все светится и блестит. В Омске в начале декабря откроется новогодняя локация
Сегодня, 05:44
Новый год в Омске. Как встретить 2023 в отличном настроении
Сегодня, 08:00