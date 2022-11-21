Дело по сбитому подростку в Омской области взял на контроль лично Бастрыкин

Пресс-служба СУ СКР Омской области сообщила, что Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в Омской области О. Е. Винникову предоставить оперативный отчет. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате следственного комитета.
Следователи расследуют уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, 20 ноября около 19 часов на 3 км дороги Калачинск — Ивановка водитель сбил 17-летнего подростка и скрылся с места происшествия. После объявления в розыск подозреваемого нашли через пару часов. Им оказался 42-летний житель Калачинского района, он был за рулем «Жигулей».
Показания алкотестера выявили опьянение, но мужчина сказал, что выпил уже после аварии. Теперь следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившейся трагедии.